Απειλές για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Η ανακοίνωση της εταιρείας - Μπαράζ απειλών σε πτήσεις στην Ευρώπη

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Πηγή: Φωτογραφία pexels (Brett Sayles)
Απειλή για βόμβα σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο / Bίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός για απειλές βόμβας σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
  • Οι πτήσεις Α3552 προς Μιλάνο και Α3860 προς Βιέννη προσγειώθηκαν με ασφάλεια.
  • Η Aegean επιβεβαίωσε τις απειλές και συνεργάστηκε με τις αρμόδιες Αρχές για την ασφάλεια των επιβατών.
  • Πλήθος απειλών για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη, με αναγκαστικές προσγειώσεις και ελέγχους.
  • Η ασφάλεια των επιβατών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την Aegean.

Συναγερμός για πιθανή ύπαρξη βόμβας σήμανε την Πέμπτη σε αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν πτήσεις από Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη σε όλη την Ευρώπη

Πρόκειται για δύο πτήσεις της Aegean: μία πτήση είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο και η δεύτερη πτήση πραγματοποιούσε την πτήση Αθήνα - Βιέννη.

Και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.

Η ανακοίνωση της Aegean για τις απειλές για βόμβα

Η Aegean, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, επιβεβαίωσε τα δύο συμβάντα:

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Mπαράζ απειλών για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη

Τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά με απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη:

  • Τσεχία: Τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα δέχτηκαν απειλές για βόμβα. Θα υποβληθούν σε ελέγχους μετά την προσγείωσή τους.
  • Βουλγαρία: Τρία αεροσκάφη πραγματοποίησαν αναγκαστικές προσγειώσεις. Δύο προσγειώθηκαν στη Σόφια, προερχόμενα από Κοπεγχάγη και Μαδρίτη, ενώ το τρίτο, από το Λονδίνο, κατευθύνθηκε στη Φιλιππούπολη.
  • Βέλγιο: Αεροσκάφος της πολωνικής LOT προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της χώρας, έπειτα από ύποπτη αναφορά.
  • Ιταλία: Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, μετά από απειλή για βόμβα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Φιουμιτσίνο.
  • Αυστρία: Απειλή δέχτηκε και δεύτερη πτήση, της εταιρείας Jettime, από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά.
  • Γαλλία: Αεροσκάφος της Aer Lingus, με 157 επιβαίνοντες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη, εξετράπη προς την αεροπορική βάση Εβρέ στη Νορμανδία. Οι επιβάτες και το πλήρωμα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.
  • Πολωνία: Την Τρίτη, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα.
  • Μάντσεστερ, Κοπεγχάγη και Ισραήλ: Τρεις ακόμη απειλές προκάλεσαν ελέγχους ή εκτροπές πτήσεων.

 

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