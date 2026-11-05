Απειλή για βόμβα σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο / Bίντεο Open

Συναγερμός για πιθανή ύπαρξη βόμβας σήμανε την Πέμπτη σε αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν πτήσεις από Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Πρόκειται για δύο πτήσεις της Aegean: μία πτήση είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο και η δεύτερη πτήση πραγματοποιούσε την πτήση Αθήνα - Βιέννη.

Και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.

Η ανακοίνωση της Aegean για τις απειλές για βόμβα

Η Aegean, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, επιβεβαίωσε τα δύο συμβάντα:

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Mπαράζ απειλών για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη

Τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά με απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη:

Τσεχία : Τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα δέχτηκαν απειλές για βόμβα. Θα υποβληθούν σε ελέγχους μετά την προσγείωσή τους.

: Τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα δέχτηκαν απειλές για βόμβα. Θα υποβληθούν σε ελέγχους μετά την προσγείωσή τους. Βουλγαρία : Τρία αεροσκάφη πραγματοποίησαν αναγκαστικές προσγειώσεις. Δύο προσγειώθηκαν στη Σόφια, προερχόμενα από Κοπεγχάγη και Μαδρίτη, ενώ το τρίτο, από το Λονδίνο, κατευθύνθηκε στη Φιλιππούπολη.

: Τρία αεροσκάφη πραγματοποίησαν αναγκαστικές προσγειώσεις. Δύο προσγειώθηκαν στη Σόφια, προερχόμενα από Κοπεγχάγη και Μαδρίτη, ενώ το τρίτο, από το Λονδίνο, κατευθύνθηκε στη Φιλιππούπολη. Βέλγιο : Αεροσκάφος της πολωνικής LOT προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της χώρας, έπειτα από ύποπτη αναφορά.

: Αεροσκάφος της πολωνικής LOT προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της χώρας, έπειτα από ύποπτη αναφορά. Ιταλία : Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, μετά από απειλή για βόμβα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Φιουμιτσίνο.

: Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, μετά από απειλή για βόμβα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Φιουμιτσίνο. Αυστρία : Απειλή δέχτηκε και δεύτερη πτήση, της εταιρείας Jettime, από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά.

: Απειλή δέχτηκε και δεύτερη πτήση, της εταιρείας Jettime, από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά. Γαλλία : Αεροσκάφος της Aer Lingus, με 157 επιβαίνοντες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη, εξετράπη προς την αεροπορική βάση Εβρέ στη Νορμανδία. Οι επιβάτες και το πλήρωμα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

: Αεροσκάφος της Aer Lingus, με 157 επιβαίνοντες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη, εξετράπη προς την αεροπορική βάση Εβρέ στη Νορμανδία. Οι επιβάτες και το πλήρωμα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Πολωνία : Την Τρίτη, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα.

: Την Τρίτη, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα. Μάντσεστερ, Κοπεγχάγη και Ισραήλ: Τρεις ακόμη απειλές προκάλεσαν ελέγχους ή εκτροπές πτήσεων.