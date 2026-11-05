Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές

Με συνθήματα και πλακάτ έκλεισαν το κέντρο της Αθήνας

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Μαθητές, φοιτητές κι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
 
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή. 

Ένα από τα αιτήματά τους ήταν να αρθεί η απόφαση για τις σχολικές εκδρομές

Ένα από τα αιτήματά τους ήταν να αρθεί η απόφαση για τις σχολικές εκδρομές

Κρατώντας πλακάτ και πανό υπέρ της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, η εκπαιδευτική κοινότητα φώναξε συνθήματα, ζητώντας την αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση. 

Οι φοιτητές ανήρτησαν πανό με τα μηνιαία έξοδά τους

Οι φοιτητές ανήρτησαν πανό με τα μηνιαία έξοδά τους

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η βελτίωση των σχολικών υποδομών, η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Φοιτητές και μαθητές φώναξαν συνθήματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία

Φοιτητές και μαθητές φώναξαν συνθήματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία

Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει προκηρυχθεί και στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι.

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