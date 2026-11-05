Σπ. Παπαδόπουλος: «Δεν μπορεί να ξεχαστεί η γνωριμία με τον μικρό Ανδρέα»

Η βράβευσή του από το «Χαμόγελο του Παιδιού» & η συγκίνησή του

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Celebrities & Gossip Νεα
Σπ. Παπαδόπουλος: Όσα είπε για τη γνωριμία του με τον μικρό Ανδρέα Γιαννόπουλο & το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού/ Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σπύρος Παπαδόπουλος τιμήθηκε με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την προσφορά του.
  • Μίλησε συγκινημένος για τη γνωριμία του με τον μικρό Ανδρέα και το γράμμα του που ενέπνευσε τον πατέρα του να δημιουργήσει τον οργανισμό.
  • Το γράμμα του Ανδρέα προκάλεσε την ανάπτυξη του «Χαμόγελου του Παιδιού» σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Ο Παπαδόπουλος τόνισε τη σημασία της προστασίας των παιδιών και την ευθύνη της κοινωνίας.
  • Αναφέρθηκε στην τηλεόραση και τη συμβολή του Γιώργου Παπαδάκη στην προώθηση της ιστορίας του Ανδρέα.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος τιμήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» για την προσφορά του, με αφορμή τη συμπλήρωση 31 χρόνων του οργανισμού. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε συγκινημένος για τη γνωριμία του με τον μικρό Ανδρέα και το γράμμα που άφησε φεύγοντας, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να βρει τη δύναμη και τελικά να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρο του γιου του, ώστε να παρέχεται βοήθεια και να χαμογελούν όλα τα παιδιά. 

Σπ. Παπαδόπουλος: «Δεν μπορεί να ξεχαστεί η γνωριμία με τον μικρό Ανδρέα»

«Δεν μπορεί να ξεχαστεί η εμπειρία της γνωριμίας μου με τον μικρό Ανδρέα. Είχε έρθει ο μπαμπάς του στο καμαρίνι, ο Κώστας, και μου λέει “Το παιδί μου φεύγει όπου να ‘ναι” και μια από τις τελευταίες του χαρές ήταν να έρθει να σε γνωρίσει στο θέατρο. Καταλαβαίνετε, ότι ήταν πολύ… Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Έχασα την ψυχραιμία μου. Tέλος πάντων, τα είπαμε μια χαρά με τον Αντρέα και φεύγοντας ο Αντρέας για εκεί που πήγε άφησε αυτό το περιβόητο γράμμα ότι “ενωθείτε και κάντε κάτι για να χαμογελάνε τα παιδιά, όλα τα παιδιά”. Με αυτό το χαρτί έκανε τον πόνο του δύναμη ο Κώστας κι έχει συμβεί αυτό το θαύμα. Έχουν πια ένα know how το Χαμόγελο του Παιδιού, που είναι ένας τεράστιος οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας και μου έλεγε ο Κώστας προς τιμήν του ότι δείχνοντας αυτό το γράμμα άνοιγαν όλες οι πόρτες για να σταθεί το “Xαμόγελο” στα πόδια του. Να ‘ναι καλά ο μικρός Ανδρέας εκεί που είναι τώρα. Θα ήταν κοντά στα 40 του έτη σήμερα, αλλά φαντάζομαι ότι θα το βλέπει και θα είναι χαρούμενος και υπερήφανος», είπε στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα.

Σπ. Παπαδόπουλος: «Δεν μπορεί να ξεχαστεί η γνωριμία με τον μικρό Ανδρέα»

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ρωτήθηκε για τον ρόλο της τηλεόρασης κι αν έπαιξε ρόλο σημαντικό ρόλο η εκπομπή τότε του Γιώργου Παπαδάκη, που είχε προβάλει την ιστορία του Ανδρέα. 

Κώστας Γιαννόπουλος: H ζωή χωρίς τον Ανδρέα & η υιοθεσία των κοριτσιών του

«Τι θα πει ο ρόλος της τηλεόρασης; Είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ο Γιώργος ήταν αυτός που ήταν ο υπέροχος τύπος και έκανε αυτό που έκανε. Δεν είδα εγώ την τηλεόραση να πραγματικά να σπεύδει να βοηθήσει. Όχι μόνο το “Χαμόγελο” γενικά. Και εγώ είχα φέρει 4-5 φορές, το “Χαμόγελο του Παιδιού” είχαμε κάνει και μαραθώνιο κτλ», σημείωσε.

Σπ. Παπαδόπουλος: «Δεν μπορεί να ξεχαστεί η γνωριμία με τον μικρό Ανδρέα»

«Είναι αυτό που πρέπει να γίνει σχεδόν κοινωνική ανάγκη, δηλαδή να το έχεις ανάγκη να προφυλάσσεις τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά θα πάρουν στα χέρια τους μεθαύριο τις ζωές μας και θα φταίμε εμείς για ότι δεν κάνουν καλά», κατέληξε ο ηθοποιός.

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ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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