Ο Σπύρος Παπαδόπουλος τιμήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» για την προσφορά του, με αφορμή τη συμπλήρωση 31 χρόνων του οργανισμού. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε συγκινημένος για τη γνωριμία του με τον μικρό Ανδρέα και το γράμμα που άφησε φεύγοντας, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να βρει τη δύναμη και τελικά να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρο του γιου του, ώστε να παρέχεται βοήθεια και να χαμογελούν όλα τα παιδιά.

«Δεν μπορεί να ξεχαστεί η εμπειρία της γνωριμίας μου με τον μικρό Ανδρέα. Είχε έρθει ο μπαμπάς του στο καμαρίνι, ο Κώστας, και μου λέει “Το παιδί μου φεύγει όπου να ‘ναι” και μια από τις τελευταίες του χαρές ήταν να έρθει να σε γνωρίσει στο θέατρο. Καταλαβαίνετε, ότι ήταν πολύ… Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Έχασα την ψυχραιμία μου. Tέλος πάντων, τα είπαμε μια χαρά με τον Αντρέα και φεύγοντας ο Αντρέας για εκεί που πήγε άφησε αυτό το περιβόητο γράμμα ότι “ενωθείτε και κάντε κάτι για να χαμογελάνε τα παιδιά, όλα τα παιδιά”. Με αυτό το χαρτί έκανε τον πόνο του δύναμη ο Κώστας κι έχει συμβεί αυτό το θαύμα. Έχουν πια ένα know how το Χαμόγελο του Παιδιού, που είναι ένας τεράστιος οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας και μου έλεγε ο Κώστας προς τιμήν του ότι δείχνοντας αυτό το γράμμα άνοιγαν όλες οι πόρτες για να σταθεί το “Xαμόγελο” στα πόδια του. Να ‘ναι καλά ο μικρός Ανδρέας εκεί που είναι τώρα. Θα ήταν κοντά στα 40 του έτη σήμερα, αλλά φαντάζομαι ότι θα το βλέπει και θα είναι χαρούμενος και υπερήφανος», είπε στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα.

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ρωτήθηκε για τον ρόλο της τηλεόρασης κι αν έπαιξε ρόλο σημαντικό ρόλο η εκπομπή τότε του Γιώργου Παπαδάκη, που είχε προβάλει την ιστορία του Ανδρέα.

«Τι θα πει ο ρόλος της τηλεόρασης; Είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ο Γιώργος ήταν αυτός που ήταν ο υπέροχος τύπος και έκανε αυτό που έκανε. Δεν είδα εγώ την τηλεόραση να πραγματικά να σπεύδει να βοηθήσει. Όχι μόνο το “Χαμόγελο” γενικά. Και εγώ είχα φέρει 4-5 φορές, το “Χαμόγελο του Παιδιού” είχαμε κάνει και μαραθώνιο κτλ», σημείωσε.

«Είναι αυτό που πρέπει να γίνει σχεδόν κοινωνική ανάγκη, δηλαδή να το έχεις ανάγκη να προφυλάσσεις τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά θα πάρουν στα χέρια τους μεθαύριο τις ζωές μας και θα φταίμε εμείς για ότι δεν κάνουν καλά», κατέληξε ο ηθοποιός.