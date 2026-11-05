Γενέθλια για τον Δήμο Βερύκιο - Η έκπληξη του Happy Day

«Τώρα πρέπει να αρχίσω να μετράω τα καλοκαίρια», σχολίασε ο δημοσιογράφος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δήμος Βερύκιος γιορτάζει τα γενέθλιά του σήμερα (5/11).
  • Οι συνεργάτες του στο Happy Day του ετοίμασαν έκπληξη με τούρτα και τραγούδι από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.
  • Ο Βερύκιος ευχήθηκε κυρίως για την υγεία του κατά την προσωπική ευχή που του ζητήθηκε.
  • Η συζήτηση περιλάμβανε και την κόρη του, Σοφία, με ευχές για το μέλλον της.
  • Ο Βερύκιος τόνισε τη σημασία της προσοχής για τα κορίτσια και την οικογένεια.

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα (5/11) ο Δήμος Βερύκιος, με τους συνεργάτες του στο Happy Day να του ετοιμάζουν μια ξεχωριστή έκπληξη.

Όπως κάθε πρωί, ο δημοσιογράφος ξεκίνησε ανυποψίαστος να σχολιάζει την επικαιρότητα μέσα από τη στήλη του, όταν συνέβη κάτι αναπάντεχο: η Σταματίνα Τσιμτσιλή εισέβαλε στο στούντιο από όπου πραγματοποιεί τη σύνδεσή του, κρατώντας μια τούρτα και τραγουδώντας του το «Χρόνια Πολλά».

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Η έκπληξη του Happy Day στον Δήμο Βερύκιο για τα γενέθλιά του

Η έκπληξη του Happy Day στον Δήμο Βερύκιο για τα γενέθλιά του

«Τώρα πρέπει να αρχίσω να μετράω τα καλοκαίρια», σχολίασε ο Δήμος Βερύκιος, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να του απαντά: «Άσε τώρα, μην το βλέπουμε πάντα πεσιμιστικά. Με τη φόρμα σου έχεις να μετρήσεις πολλά καλοκαίρια».

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Όταν η παρουσιάστρια του ζήτησε να κάνει μια προσωπική ευχή, εκείνος έβαλε πάνω απ’ όλα την υγεία. Η συζήτηση πέρασε και στην κόρη του, Σοφία, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να του εύχεται να τη δει νύφη.

«Εντάξει, φυσικά, εννοείται», απάντησε ο δημοσιογράφος, προσθέτοντας: «Η ζωή είναι περίεργη, είναι σκληρή και πρέπει να προσέχουμε. Και πρέπει να προσέχουν και τα παιδιά μας. Κυρίως εμείς που έχουμε κορίτσια, πρέπει να προσέχουν διπλά και τριπλά».

 

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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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