Αντώνης Ρέμος: Στις πρόβες Βανδή - Θεοδωρίδου πριν την πρεμιέρα τους/ Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Στις πρόβες της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα αύριο 6/11 στο NOX, βρέθηκε ο Αντώνης Ρέμος.

«Ήρθαμε να δούμε λίγο να κάνουν τις πρόβες τα κορίτσια», απάντησε ο τραγουδιστής στον δημοσιογράφο της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», που τον εντόπισε έξω από το νυχτερινό κέντρο.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Αντώνης Ρέμος διατηρεί στενή φιλική σχέση εδώ και χρόνια και με τις δύο ερμηνεύτριες κι έχει συνεργαστεί μαζί τους στο παρελθόν. Πάντως, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να κάνει κάποια guest εμφάνιση στο μουσικό σχήμα.

Μετά την επετειακή του συναυλία στη Θεσσαλονίκη για τα 30 του χρόνια στη μουσική, ο Αντώνης Ρέμος θα απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις τον φετινό χειμώνα, όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος από τον περασμένο Απρίλιο.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων του στο NOX έπειτα από 5 συνεχόμενες χρονιές κι αφού ευχαρίστησε τον κόσμο, ανακοίνωσε με βίντεο του στα social media ότι «κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον ερχόμενο χειμώνα νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι».

Έτσι, ο τραγουδιστής θα απέχει για λίγο από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και θα μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του με την Υβόννη Μπόσνιακ και βέβαια, στην κόρη τους, Ελένη.