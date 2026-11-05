Τραγωδία σημειώθηκε σε σχολείο στο Δελχί της Ινδίας, όταν μια 9χρονη μαθήτρια κατέρρευσε μέσα στην τάξη και πέθανε, λίγο μετά την επιστροφή της από την ώρα του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν πιθανότατα καρδιακή ανακοπή.

Η δασκάλα της προσπάθησε αρχικά να τη βοηθήσει και στη συνέχεια κάλεσε το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου. Το παιδί μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και στη συνέχεια σε δεύτερη υγειονομική μονάδα, στην περιοχή Νίρμαν Βιχάρ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σε αυτό, η 9χρονη φαίνεται να μπαίνει στην αίθουσα, να στέκεται για λίγα δευτερόλεπτα όρθια και ξαφνικά να καταρρέει, κρατώντας τη μέση της. Σε προηγούμενα πλάνα εμφανίζεται να ανεβαίνει τις σκάλες μαζί με άλλα παιδιά, χωρίς να δείχνει ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

🚨SHOCKING | Girl suddenly collapses and dies inside her classroom at a school in Delhi’s Mayur Vihar https://t.co/A7s5ESuNya — The Tatva (@thetatvaindia) November 4, 2026

Η διευθύντρια του σχολείου δήλωσε ότι υπήρχε νοσηλεύτρια στον χώρο και ότι το προσωπικό αντέδρασε άμεσα. Όπως ανέφερε, αρχικά θεώρησαν ότι η μαθήτρια είχε λιποθυμήσει από την πτώση, χωρίς να αντιληφθούν ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κορίτσι δεν είχε γνωστά προβλήματα υγείας και οι γονείς δεν είχαν ενημερώσει το σχολείο για κάποια σχετική πάθηση.

Από την πλευρά της, η οικογένεια εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς υποστηρίζει ότι κανείς δεν έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί αμέσως μετά την κατάρρευση.

Παράλληλα, ζητά να διερευνηθεί εάν το προσωπικό είχε την απαραίτητη εκπαίδευση και εάν το σχολείο ήταν κατάλληλα εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού.