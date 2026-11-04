Το ρεπορτάζ του Κωστή Βέιμου για την υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Νέο «όχι» του Λονδίνου στη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας.

Αυτήν τη φορά το είπε η υφυπουργός Πολιτισμού της χώρας, η οποία παρέπεμψε στις διαπραγματεύσεις του Βρετανικού Μουσείου με την ελληνική πλευρά, για μια πιθανή συμφωνία δανεισμού.

Ειδικότερα, η υφυπουργός Πολιτισμού, βαρόνη Τουάικρος ξεκαθάρισε ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν προτίθεται να τροποποιήσει τη νομοθεσία που εμποδίζει τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, παρά τις διακομματικές πιέσεις που ασκήθηκαν στη Βουλή των Λόρδων με πρότυπο την Ταπισερί της Μπαγιέ.

Το θέμα επανήλθε στη Βουλή των Λόρδων μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου κόμη του Κλάνκαρτι, ο οποίος ζητούσε να πληροφορηθεί εάν η κυβέρνηση έχει εξετάσει προτάσεις για την οριστική επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα.

Πολλά μέλη του Σώματος πάντως, τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, η βαρόνη των Εργατικών, Σάμι Τσακραμπάρτι, αμφισβήτησε τη λογική του δανεισμού, λέγοντας: «Εάν κάποιος είχε αρπάξει ορισμένα από τα Κοσμήματα του Στέμματος, δε νομίζω ότι θα ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι με μια συμφωνία δανεισμού».

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