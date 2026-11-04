Νέο «όχι» των Βρετανών στη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Αντιπαράθεση στη Βουλή των Λόρδων για την επιστροφή τους

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Κοσμος
Το ρεπορτάζ του Κωστή Βέιμου για την υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

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Νέο «όχι» του Λονδίνου στη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας.

Αυτήν τη φορά το είπε η υφυπουργός Πολιτισμού της χώρας, η οποία παρέπεμψε στις διαπραγματεύσεις του Βρετανικού Μουσείου με την ελληνική πλευρά, για μια πιθανή συμφωνία δανεισμού. 

Γλυπτά Παρθενώνα: Εκ περιτροπής εκθέσεις προτείνει το Βρετανικό Μουσείο

Νέο «όχι» των Βρετανών στη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ειδικότερα, η υφυπουργός Πολιτισμού, βαρόνη Τουάικρος ξεκαθάρισε ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν προτίθεται να τροποποιήσει τη νομοθεσία που εμποδίζει τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, παρά τις διακομματικές πιέσεις που ασκήθηκαν στη Βουλή των Λόρδων με πρότυπο την Ταπισερί της Μπαγιέ.

Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο τα δανείζει στους Γερμανούς

Το θέμα επανήλθε στη Βουλή των Λόρδων μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου κόμη του Κλάνκαρτι, ο οποίος ζητούσε να πληροφορηθεί εάν η κυβέρνηση έχει εξετάσει προτάσεις για την οριστική επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα.

Πολλά μέλη του Σώματος πάντως, τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, η βαρόνη των Εργατικών, Σάμι Τσακραμπάρτι, αμφισβήτησε τη λογική του δανεισμού, λέγοντας: «Εάν κάποιος είχε αρπάξει ορισμένα από τα Κοσμήματα του Στέμματος, δε νομίζω ότι θα ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι με μια συμφωνία δανεισμού».

 

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