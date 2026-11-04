Κυβερνοεπιθέσεις σε σούπερ μάρκετ - Ποια είναι τα κίνητρα - Βίντεο ΕΡΤ

Στο στόχαστρο χάκερ βρέθηκαν συστήματα ψύξης που χρησιμοποιεί το Γαλλικό Κέντρο Αιμοδοσίας (EFS), με τους δράστες να φέρονται να άλλαξαν εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας από περίπου -30°C σε 110°C. Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 1ης προς τη 2α Νοεμβρίου 2026 και προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια αποθεμάτων κατεψυγμένου πλάσματος που προορίζονται για μεταγγίσεις ασθενών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Canard Enchaîné, οι χάκερ στόχευσαν την εταιρεία Coolworld, πάροχο εξοπλισμού ψύξης και υπηρεσιών συντήρησης που συνεργάζεται με τον EFS.

Dans la nuit du 1er au 2 novembre, un prestataire de l'Etablissement français du sang (EFS) a été l'objet d'une cyberattaque. Des chambres froides contenant des échantillons de sang, programmées pour être maintenues à - 30 degrés, ont été réchauffées jusqu’à 110 degrés par des pirates informatiques. De quoi se faire un sang d’encre… https://t.co/BCX1kKo6gq — Le Canard enchaîné (@canardenchaine) November 3, 2026

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που φέρονται να επηρεάστηκαν βρίσκονται μονάδες στην περιοχή Bourgogne-Franche-Comté.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι το προσωπικό εντόπισε εγκαίρως τις ασυνήθιστες μεταβολές της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν λειτουργικές συνέπειες.

Πώς εντοπίστηκε η κυβερνοεπίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας τεχνικός που βρισκόταν σε επιφυλακή, παρατήρησε μέσα στη νύχτα ότι η θερμοκρασία στον εξοπλισμό ψύξης παρουσίαζε ασυνήθιστη άνοδο.

Η έγκαιρη ειδοποίηση επέτρεψε στις αρμόδιες ομάδες να κινητοποιηθούν πριν η επίθεση προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

JUST IN: French blood bank hit by cyber attack with blood samples being heated to 110 degrees Celsius from their maintained -30, per Le Canard Enchaîné. — etn. (@etnshow) November 3, 2026

Η Coolworld παρέχει εξοπλισμό ελεγχόμενης θερμοκρασίας, μεταξύ άλλων ψυκτικά εμπορευματοκιβώτια και συστήματα αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται και σε ιατρικά περιβάλλοντα.

Αρχικά, οι πληροφορίες για το περιστατικό αφορούσαν δείγματα αιμοδοτών, τα οποία διατηρούνται για την παρακολούθηση της ασφάλειας του αίματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο EFS στην εφημερίδα Le Canard Enchaîné, η επίθεση αφορούσε και κατεψυγμένο πλάσμα που προορίζεται για μεταγγίσεις ασθενών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι καταστράφηκαν αποθέματα πλάσματος, ότι επηρεάστηκαν μεταγγίσεις ή ότι υπήρξε οποιαδήποτε βλάβη σε ασθενείς.

Παραμένουν επίσης άγνωστα ο αριθμός των μονάδων που επηρεάστηκαν, η διάρκεια της διαταραχής και οι πραγματικές θερμοκρασίες στο εσωτερικό των καταψυκτών.

Στο επίκεντρο οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης

Το περιστατικό στη Γαλλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται διαδοχικές κυβερνοεπιθέσεις σε διαδικτυακά διασυνδεδεμένα συστήματα ψύξης.

Τον Οκτώβριο, εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ αντιμετώπισαν προβλήματα μετά από επιθέσεις σε συστήματα ελέγχου ψυκτικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Παράλληλα, στις 2 Νοεμβρίου καταγράφηκε νέο κύμα επιθέσεων σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου σε ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις επηρέασαν εγκαταστάσεις σε οκτώ χώρες, με επιχειρήσεις να προχωρούν σε ελέγχους και αναβαθμίσεις των συστημάτων ασφαλείας τους.