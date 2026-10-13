Κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία

Μια πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε νωπά και κατεψυγμένα τρόφιμα, με τις οικονομικές απώλειες να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν τα εκατομμύρια ευρώ. Χάκερ φέρονται να παραβίασαν το λογισμικό που ελέγχει τις ψυκτικές εγκαταστάσεις μεγάλων αλυσίδων, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία σε ορισμένους καταψύκτες να φτάσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή 11 προς τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν περισσότερα από 100 καταστήματα της Coopérative U, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στις αλυσίδες Intermarché, Netto, Carrefour, Monoprix και E.Leclerc. Οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αποσύρουν και να καταστρέψουν τρόφιμα που επηρεάστηκαν, προκειμένου να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία.

🇫🇷🥶 Cyberattack hits Danfoss refrigeration controllers in French supermarkets overnight; fresh and frozen food thrown out at some stores A cyberattack targeting connected refrigeration controllers made by Danish group Danfoss struck supermarkets across France overnight on Oct. 11 to 12, French media report. Dominique Schelcher, CEO of Coopérative U, which runs Super U, confirmed on X an attack on the cold chain of several stores that he called unprecedented and extremely serious; an internal Coopérative U message admits that in the worst cases all fresh products had to be thrown out. Intermarché confirmed in an internal note dated Oct. 12 that the attack came through Danfoss and said crisis units had been set up. About 150 Intermarché stores are affected, according to an industry source cited by BFM Business. In Haguenau, an Intermarché reportedly lost all frozen goods (about €50,000) and a Leclerc lost fresh products (about €220,000), according to regional media. A crisis meeting brought together Danfoss, the refrigeration contractor Axima and other specialists. Reported by BFM, Clubic and trade press. Early investigations point to attackers hijacking the controllers' defrost function with a setpoint that could reach 50°C, interrupting cooling for hours. This has not been confirmed by Danfoss, French cyber agency ANSSI or the retailers. NOT ESTABLISHED: The total number of stores affected outside Intermarché, the full list of retailers, and the amount of losses. Carrefour Market and Monoprix stores are cited by employees without official statements from the chains. I found no report of Metro stores, and nothing confirming that older software versions were targeted; a trade site says Danfoss has released a fix. No group has claimed the attack, and none has been identified. This is a cyberattack with physical effect on food, not just on data: connected industrial controllers that few retailers monitor became a way to destroy perishable goods across competing chains at once. The questions that matter are how attackers reached the controllers, whether it is an extortion campaign or sabotage, and how quickly Danfoss and retailers can patch and restore cooling. Watch for statements from ANSSI, Danfoss, and a claim of responsibility. Sources: Coopérative U (Dominique Schelcher on X); Intermarché internal note; BFM Business/BFMTV; Clubic; Médiaterranée; https://t.co/WJLyme96E7. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 12, 2026

Η Εισαγγελία του Παρισιού έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, την οποία χαρακτήρισε «κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας».

Την ίδια ώρα, νέα προβλήματα στη λειτουργία μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ καταγράφονται στο Βέλγιο και την Ολλανδία, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές ελλείψεις προϊόντων. Ο όμιλος Ahold Delhaize αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες στα πληροφοριακά του συστήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση ή ότι το περιστατικό συνδέεται με εκείνο στη Γαλλία.

Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία σούπερ μάρκετ στη Γαλλία

Η επίθεση στη Γαλλία είχε ως στόχο το λογισμικό που επιτρέπει τον εξ αποστάσεως έλεγχο των ψυκτικών εγκαταστάσεων των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ρύθμισης της θερμοκρασίας και έδωσαν εντολές για την υπερθέρμανση των ψυγείων και των καταψυκτών.

Η Intermarché ανέφερε ότι οι ψυκτικοί θάλαμοι της αλυσίδας θερμάνθηκαν έως τους 50 βαθμούς Κελσίου και παρέμειναν σε αυτή τη θερμοκρασία για έξι ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα. Η εταιρεία δήλωσε ότι κατέστρεψε όλα τα τρόφιμα που επηρεάστηκαν, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών.

A cyberattack targeting supermarket refrigeration systems across France has left shelves empty after hackers remotely raised temperatures to 50 degrees Celsius, triggering fires and forcing hundreds of stores to discard food. https://t.co/rjA69q4pzH — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2026

Παράλληλα, περισσότερα από 100 καταστήματα της Coopérative U αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν σε περίπου 180 καταστήματα των Intermarché και Netto. Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα 100 καταστήματα αποσυνδέθηκαν προληπτικά από το διαδίκτυο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω παραβιάσεων.

Στο περιστατικό επηρεάστηκαν επίσης ψυκτικές εγκαταστάσεις των Carrefour, Monoprix και E.Leclerc. Η Carrefour ανέφερε ότι προβλήματα παρουσιάστηκαν σε 80 από τα 6.000 καταστήματά της, ενώ η Monoprix δήλωσε ότι επηρεάστηκε το 5% των περισσότερων από 400 καταστημάτων της. Όπου δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ποιότητα των τροφίμων, τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την πώληση.

Παλαιότερα συστήματα στο επίκεντρο της επίθεσης

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις παρέχεται από τη δανική εταιρεία μηχανικών Danfoss και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως τις μονάδες ψύξης.

Κατά τη συνήθη λειτουργία τους, οι καταψύκτες περνούν από σύντομες περιόδους απόψυξης κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι θερμοκρασίες αυξάνονται ελαφρώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, οι ψυκτικές μονάδες φέρονται να έλαβαν εντολές να θερμανθούν και να παραμείνουν ζεστές.

Η Danfoss ανέφερε ότι οι μονάδες που επηρεάστηκαν ήταν παλαιότερα μοντέλα, στα οποία δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εδώ και καιρό συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να διατηρούν ενημερωμένα τα συστήματα που εξακολουθούν να υποστηρίζονται.

Η πλήρης έκταση της επίθεσης παραμένει άγνωστη. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από τις επιμέρους αλυσίδες υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκαν περίπου 400 καταστήματα από τα συνολικά 15.000 περίπου στη Γαλλία.

Οι οικονομικές απώλειες εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν τα εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, δύο σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Αλσατίας κατέγραψαν συνολικές ζημιές ύψους 270.000 ευρώ.

Προβλήματα σε Ολλανδία και Βέλγιο – Ανησυχία για ελλείψεις

Ενώ οι γαλλικές αρχές διερευνούν την επίθεση στις ψυκτικές εγκαταστάσεις, προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα του ομίλου Ahold Delhaize επηρεάζουν επιχειρήσεις στην Ολλανδία και το Βέλγιο.

‼️ UPDATE: Dutch supermarket giant Albert Heijn has halted work at several distribution centres after its cyber incident. Its CEO warns shelves will empty, mainly of fresh food. https://t.co/sOvCniuQLW — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) October 12, 2026

Ο όμιλος ανακοίνωσε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ότι δεν είχε καταφέρει ακόμη να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Τα προβλήματα επηρεάζουν τις αλυσίδες Albert Heijn και Delhaize, καθώς και άλλες επιχειρήσεις του ομίλου, μεταξύ των οποίων η Etos και η αμερικανική Stop & Shop.

Το περιστατικό στην Albert Heijn ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, όταν η εταιρεία αντιμετώπισε πρόβλημα κυβερνοασφάλειας. Για την προστασία των πληροφοριακών υποδομών του ομίλου, αποφασίστηκε η προληπτική απενεργοποίηση ιστοσελίδων, εφαρμογών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκτυο NOS, η λειτουργία αρκετών κέντρων διανομής της Albert Heijn επηρεάστηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, προκαλώντας προβλήματα στον ανεφοδιασμό των καταστημάτων. Παράλληλα, οι παραδόσεις ηλεκτρονικών παραγγελιών ανεστάλησαν προσωρινά.

Ahold Delhaize shuts down websites after cybersecurity issue. Incident follows cyberattack in France that warms refrigerators at hundreds of stores https://t.co/jA2v5sEX2Z https://t.co/uKfscxavMW — Supermarket News (@SN_news) October 12, 2026

Εκπρόσωπος της Ahold Delhaize ανέφερε ότι η εταιρεία εργάζεται εντατικά για την επίλυση του προβλήματος, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των συστημάτων.

Προειδοποίηση για πιθανά κενά στα ράφια

Η συνέχιση των προβλημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα προϊόντων στα καταστήματα. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Albert Heijn, Μάργκαρετ Φερστέντεν-φαν Ντάιν, προειδοποίησε ότι ορισμένα σούπερ μάρκετ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ελλείψεις εάν η διακοπή λειτουργίας παραταθεί.

«Αυτό θα διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες», δήλωσε στο NOS.

Στο Βέλγιο, η Delhaize ανακοίνωσε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων της. Η Albert Heijn, η οποία διαθέτει 88 καταστήματα στη βελγική αγορά, δεν αποκλείει να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα προϊόντα σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης εξαιτίας των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Συνδέονται τα περιστατικά στις τρεις χώρες;

Παρά τη χρονική εγγύτητα των περιστατικών, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν τα προβλήματα στην Ολλανδία και το Βέλγιο με την κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία.

Στη γαλλική περίπτωση, οι επιπτώσεις στις ψυκτικές εγκαταστάσεις και οι ζημιές στα τρόφιμα έχουν αποδοθεί σε επίθεση κατά του λογισμικού ελέγχου της θερμοκρασίας. Αντίθετα, στην περίπτωση της Ahold Delhaize, η φύση και η αιτία του προβλήματος δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθορίσει εάν οι υπηρεσίες και τα κέντρα διανομής της Ahold Delhaize θα επανέλθουν πλήρως σε λειτουργία και εάν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην τροφοδοσία των καταστημάτων. Παράλληλα, η έρευνα των γαλλικών αρχών αναμένεται να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο παραβιάστηκαν τα συστήματα ψύξης και στην έκταση των ζημιών.