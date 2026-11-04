Νέα Υόρκη: 24χρονη Μαραθωνοδρόμος Πέθανε Πριν Τον Τερματισμό

Μια κοπέλα μόλις 24 ετών κατέρρευσε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, λίγο πριν τον τερματισμό, εξαιτίας μιας επικίνδυνης κατάστασης που μπορεί να προκληθεί από την έντονη σωματική άσκηση.

Η Ρέιτσελ Άπα, μια υγιής και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση νεαρή γυναίκα που έπαιζε χόκεϊ επί χόρτου στο Πανεπιστήμιο Μπάκνελ της Πενσιλβάνια, συμμετείχε στον πρώτο της μαραθώνιο, όταν κατέρρευσε στο Σέντραλ Παρκ, μόλις δύο μίλια πριν από τη γραμμή του τερματισμού.

Η Ρέιτσελ καταγράφηκε σε βίντεο που τράβηξε η μητέρα της να χαμογελά, καθώς περνούσε το 14ο μίλι της διαδρομής. Ωστόσο, στο 18ο μίλι έστειλε ένα ανησυχητικό μήνυμα στον πατέρα της, ο οποίος παρακολουθούσε από το σπίτι τους στην Πενσιλβάνια: «Πονάω». Ένα μίλι αργότερα, του έστειλε ξανά: «Πονάω, πονάω».

Η Ρέιτσελ Άπα κατέρρευσε λίγο πριν τον τερματισμό του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης / Φωτογραφία Facebook

Όταν ο πατέρας της είδε ότι η κόρη του είχε φτάσει στο 23ο μίλι, της έστειλε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα, λέγοντάς της ότι βρισκόταν πλέον στην «τελική ευθεία». Ωστόσο, εκείνη δεν απάντησε ποτέ.

Η Ρέιτσελ κατέρρευσε στις 13:33, κοντά στο 24ο μίλι, μέσα στο Σέντραλ Παρκ. Μια κοινωνική λειτουργός νοσοκομείου που παρακολουθούσε τον αγώνα, έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια, χρειάστηκαν τουλάχιστον επτά λεπτά μέχρι να φτάσουν οι διασώστες με απινιδωτή, διάστημα που χαρακτήρισε «απαράδεκτα μεγάλο».

Η Μισέλ ήταν υγιής και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση

Όταν η Μισέλ Άπα είδε ότι η κόρη της δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το 24ο μίλι, έσπευσε να την αναζητήσει. Τελικά, είδε το ασθενοφόρο να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο Mount Sinai. Οι γιατροί προσπάθησαν επί περισσότερες από έξι ώρες να τη σώσουν, ωστόσο τελικά διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η Άπα προετοιμαζόταν επί μήνες για τον αγώνα, σύμφωνα με τον πατέρα της. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η έντονη προπόνηση ενδέχεται να αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης της απειλητικής για τη ζωή πάθησης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 24χρονη πέθανε από ραβδομυόλυση, μια κατάσταση κατά την οποία οι μύες διασπώνται, απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών και ηλεκτρολυτών στο αίμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Η Μισέλ φέρεται να κατέληξε από ραβδομυόλυση

Τι είναι η ραβδομυόλυση από έντονη σωματική άσκηση;

Η ραβδομυόλυση είναι η ταχεία διάσπαση των σκελετικών μυών, δηλαδή των μυών που συνδέονται με τα οστά, σε αντίθεση με τους μυς της καρδιάς και των υπόλοιπων οργάνων.

Κατά τη διαδικασία αυτή απελευθερώνονται στο αίμα μεγάλες ποσότητες ουσιών, τις οποίες ο οργανισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι η πρωτεΐνη / μυοσφαιρίνη και κάλιο.

Οι νεφροί προσπαθούν να απομακρύνουν τη μυοσφαιρίνη από το αίμα, ωστόσο τα μεγάλα μόριά της μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη και βλάβη στον νεφρικό ιστό, οδηγώντας ακόμη και σε νεφρική ανεπάρκεια.

Παράλληλα, τα κατεστραμμένα μυϊκά κύτταρα διασπώνται και απελευθερώνουν κάλιο στο αίμα, διαταράσσοντας τα ηλεκτρικά σήματα που ρυθμίζουν τη λειτουργία της καρδιάς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες καρδιακές αρρυθμίες ή ακόμη και καρδιακή ανακοπή.

Η ραβδομυόλυση μπορεί να προκληθεί από κάθε είδους μυϊκό τραυματισμό, όπως τροχαία ατυχήματα, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία, ακόμη και από ορισμένα φάρμακα.

Η ραβδομυόλυση από έντονη σωματική άσκηση προκαλείται ειδικότερα από την άσκηση υψηλής έντασης ή από παρατεταμένη και εξαντλητική σωματική δραστηριότητα.