CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»

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Αυτοκινητο
CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
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Το CUPRA Raval προκρίθηκε επίσημα στην τελική επτάδα των υποψηφίων για το βραβείο «Car of the Year 2027» (COTY). Μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 64 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 25 χώρες αξιολόγησε συνολικά 38 μοντέλα, προτού επιλέξει τους επτά φιναλίστ. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το CUPRA Raval.

Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην πορεία του CUPRA Raval. Το αμιγώς ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας επισφραγίζει τον μετασχηματισμό της εταιρείας, καθώς και την πολυετή επένδυση για τον εξηλεκτρισμό του εργοστασίου στο Martorell. Με περισσότερα από 3 δισ. ευρώ να έχουν επενδυθεί στις εγκαταστάσεις, η εταιρεία έχει αναβαθμίσει τις βιομηχανικές της δυνατότητες, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην παραγωγή των Electric Urban Cars του Ομίλου Volkswagen. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία, με στόχο να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή σε ολόκληρη την Ευρώπη.

CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
Το CUPRA Raval μετατρέπει πλέον αυτό το σημαντικό βιομηχανικό επίτευγμα σε ισχυρή εμπορική δυναμική. Έχει ήδη σημειώσει την πιο επιτυχημένη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της μάρκας, με περισσότερες από 60.000 παραγγελίες πελατών από την παρουσίασή του τον Απρίλιο και πάνω από 20.000 οχήματα να έχουν ήδη παραδοθεί. Ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα, που επιβεβαιώνει τη δυναμική του Raval να αμφισβητήσει τα καθιερωμένα και να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία του.

Ως το πρώτο μοντέλο που λανσάρεται στο πλαίσιο των Electric Urban Cars του Ομίλου Volkswagen, το CUPRA Raval εισάγει μια σειρά στοιχείων που έχουν εξελιχθεί αποκλειστικά για την CUPRA. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι  ξεχωριστές ματ βαφές του αμαξώματος, η τεχνολογία φωτισμού νέας γενιάς Smart Light, οι ενσωματωμένες, κρυφές και φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών, καθώς επίσης τα δυναμικά φωτεινά εφέ υποδοχής και τα φωτιζόμενα εμπρός και πίσω λογότυπα. Στο εσωτερικό, τα καινοτόμα καθίσματα CUP Bucket με τεχνολογία 3D πλέξης, σε συνδυασμό με στοιχεία του ταμπλό κατασκευασμένα μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, τα οποία διατίθενται με το πακέτο AHEAD, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον προοδευτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Πέρα από τον ξεχωριστό σχεδιασμό του, το Raval έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Διαθέτει σπορ πλαίσιο με χαμηλότερο κατά 15 χιλιοστά ύψος από το έδαφος σε σχέση με την πλατφόρμα, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, διευρυμένο μετατρόχιο, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και ESC Sport στον βασικό εξοπλισμό.

CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»

Για όσους αναζητούν τις μέγιστες επιδόσεις, η έκδοση VZ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προσφέροντας σύστημα ανάρτησης DCC Sport, ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό, δυνατότητα απενεργοποίησης του ESC (ESC Off), σπορ ακραξόνια διεύθυνσης και ζάντες 19 ιντσών με ελαστικά επιδόσεων πλάτους 235 χιλιοστών. Όλα αυτά εξασφαλίζουν ότι το Raval προσφέρει μια εξίσου δυναμική οδηγική εμπειρία με την εντυπωσιακή εμφάνισή του.

Η ευέλικτη γκάμα συστημάτων κίνησης περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα ισχύος (85 kW, 99 kW, 155 kW και 166 kW), σε συνδυασμό με δύο επιλογές μπαταρίας, χωρητικότητας 37 kWh και 52 kWh. Η ευελιξία αυτή ενισχύεται περαιτέρω από μια ολοκληρωμένη γκάμα τεσσάρων εκδόσεων εξοπλισμού: Raval, Raval Plus, Endurance και VZ. Κάθε έκδοση προσφέρει διαφορετικό επίπεδο εξοπλισμού και ξεχωριστό χαρακτήρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων και αναγκών.

 

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