Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ

Με εξοπλισμό που αντυπωσιάζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 20:51 Οι ευχές Κικίλια στην Μπαλατσινού: «Η ψυχή της οικογένειάς μας»
02.11.26 , 20:31 Η Ρωσία απειλεί με χρήση πυρηνικών το ΝΑΤΟ λόγω του Καλίνινγκραντ
02.11.26 , 20:31 Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση
02.11.26 , 20:15 Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ
02.11.26 , 19:47 Τροχός της Τύχης: Xαμογέλασε όταν είδε το γράμμα που την οδήγησε στη λύση
02.11.26 , 19:40 Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι
02.11.26 , 19:34 Ελένη Μενεγάκη: Η νέα εμφάνιση με λευκό μπερέ και γαλλικό αέρα
02.11.26 , 19:17 Έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια σε 28 χρόνια: Η συγκινητική επιστροφή
02.11.26 , 19:04 Αλλαγές σε γονικές άδειες και ασφαλιστική κάλυψη παιδιών
02.11.26 , 19:03 Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday
02.11.26 , 19:00 Ο Γκουντάρας αποθεώνει την Έμμα: «Είναι σπίρτο, δεν υπάρχει το κορίτσι»
02.11.26 , 19:00 Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
02.11.26 , 18:54 Χανιά: Πιάστηκε μεθυσμένος, πήρε πίσω το αμάξι του και παρέσυρε εργαζόμενο
02.11.26 , 18:50 To iCAUR V27 σε βιτρίνα
02.11.26 , 18:34 ΔΕΔΔΗΕ: Σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο ρεύμα
Παντούση - Παπαζήσης: Βραδινή έξοδος σε θεατρική πρεμιέρα- Ποιοι ήταν εκεί
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελένη Μενεγάκη: Η νέα εμφάνιση με λευκό μπερέ και γαλλικό αέρα
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Λαμπερή εμφάνιση σε show της Εβδομάδας Μόδας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού τους
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Opel παρουσιάζει τη νέα έκδοση Corsa Edition, ενισχύοντας την παρουσία της στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση. Με τιμή 17.300€, το δημοφιλές γερμανικό μοντέλο γίνεται ακόμη πιο προσιτό, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία και ουσιαστικό εξοπλισμό. Το νέο Opel Corsa Edition εξοπλίζεται με τον κινητήρα βενζίνης 1.2 Turbo απόδοσης 100 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό επιδόσεων και ευκολίας στην καθημερινή οδήγηση.

Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ

Η δυναμική σχεδίαση του Corsa αναδεικνύεται από τις ζάντες αλουμινίου 16’’, ενώ στο εσωτερικό η οθόνη αφής 10’’ με ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές, μουσική και λειτουργίες πλοήγησης μέσω συμβατών smartphone. Σημαντικό στοιχείο του εξοπλισμού αποτελεί και το ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Cruise Control, η υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, η αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας και η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζών. Παράλληλα, οι αισθητήρες βροχής και φωτός, καθώς και οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης, προσθέτουν άνεση και πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ

Με τη νέα έκδοση Edition, η Opel κάνει το Corsa ακόμη πιο προσιτό, προσφέροντας έναν ελκυστικό συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας και εξοπλισμού. Το νέο Opel Corsa Edition διατίθεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή των 17.300€ (συμπεριλαμβάνεται το όφελος του προγράμματος Opel Trade-Up).

   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL CORSA EDITION
 |
ΤΙΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

To  iCAUR V27 σε βιτρίνα
Αυτοκινητο
To iCAUR V27 σε βιτρίνα
Το Nissan Qashqai τώρα από 26.490 ευρώ
Αυτοκινητο
Το Nissan Qashqai τώρα από 26.490 ευρώ
Lepas Global Elegance Night: Με ελληνική υπογραφή
Αυτοκινητο
Lepas Global Elegance Night: Με ελληνική υπογραφή
Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
Αυτοκινητο
Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island
Αυτοκινητο
Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island
Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
Αυτοκινητο
Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
Αυτοκινητο
Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
Αυτοκινητο
Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top