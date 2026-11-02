Έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια σε 28 χρόνια: Η συγκινητική επιστροφή

Οι κίνδυνοι που αντιμέτωπισε και όσα συνάντησε όταν γύρισε σπίτι του

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Κοσμος
Η επιστροφή του 57χρονου Καρλ Μπάσμπι στο σπίτι του / Reuters

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Καρλ Μπάσμπι ολοκλήρωσε το ταξίδι του γύρω από τον κόσμο με τα πόδια μετά από 28 χρόνια, επιστρέφοντας στην Αγγλία.
  • Διένυσε περίπου 58.000 χιλιόμετρα, περνώντας από 29 χώρες και τέσσερις ηπείρους, αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες.
  • Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από συγκίνηση και υποδοχή από πλήθος ανθρώπων στην πόλη Χαλ.
  • Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η συνάντησή του με τη μητέρα του, την οποία δεν είχε δει από το 1998.
  • Η περιπέτειά του θα μεταφερθεί σε ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ.

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια ολοκληρώθηκε με μια συγκινητική επιστροφή στην πατρίδα. Ο 57χρονος Καρλ Μπάσμπι, πρώην αλεξιπτωτιστής του βρετανικού στρατού, κατάφερε να κάνει κάτι που μέχρι σήμερα έμοιαζε σχεδόν αδύνατο: να διασχίσει τον κόσμο με τα πόδια, χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο μεταφοράς για να προχωρήσει τη διαδρομή του.

Ο Μπάσμπι επέστρεψε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 στη γενέτειρά του, την πόλη Χαλ της Αγγλίας, όπου τον υποδέχθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα, συγκίνηση και πολλές κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων.

Το ταξίδι του ξεκίνησε το 1998, όταν ήταν μόλις 29 ετών. Αρχικός του στόχος ήταν να ολοκληρώσει την περιπέτεια μέσα σε 12 χρόνια. Τελικά, χρειάστηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες για να φτάσει ξανά στο σημείο από όπου ξεκίνησε.

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Συνολικά διένυσε περίπου 58.000 χιλιόμετρα, περνώντας από 29 χώρες και τέσσερις ηπείρους.

Έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια σε 28 χρόνια: Η συγκινητική επιστροφή

Από την Παταγονία μέχρι την Αγγλία – Οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες μιας απίστευτης διαδρομής

Ο Μπάσμπι ξεκίνησε την πορεία του από την Πούντα Αρένας της Χιλής, στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, με τελικό προορισμό το σπίτι του στην Αγγλία.

Στη διάρκεια της διαδρομής αντιμετώπισε ακραίες καιρικές συνθήκες, δύσκολα φυσικά τοπία και σοβαρούς κινδύνους. Πέρασε από ερήμους, ζούγκλες και βουνά, ενώ διέσχισε ακόμη και την παγωμένη θάλασσα του Βερίγγειου πορθμού, ανάμεσα στην Αλάσκα και τη Ρωσία.

Ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες στιγμές ήταν η συνάντησή του με πολική αρκούδα, οι απειλές από ενόπλους και η κράτησή του στη Ρωσία, όπου κατηγορήθηκε ως κατάσκοπος και αντιμετώπισε την απέλαση.

Επίσης, πέρασε από το Νταριέν, μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή στη ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής, γνωστή για τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν εκεί.

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Σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας είχε δύο βασικούς κανόνες: να μην επιστρέψει στο σπίτι του πριν ολοκληρώσει τον στόχο του και να μην χρησιμοποιήσει μέσα μεταφοράς για να καλύψει μέρος της απόστασης.

Έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια σε 28 χρόνια: Η συγκινητική επιστροφή

Η συγκινητική συνάντηση με τη μητέρα του μετά από 28 χρόνια

Η πιο δυνατή στιγμή της επιστροφής του δεν ήταν η υποδοχή από το πλήθος, αλλά η συνάντησή του με τη μητέρα του, Άντζελα, 75 ετών, την οποία είχε να δει από το 1998.

Εκείνη τον περίμενε έξω από το πατρικό του σπίτι. Μόλις συναντήθηκαν, τον αγκάλιασε κλαίγοντας, ενώ και οι δύο δυσκολεύονταν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.

«Έχεις αλλάξει λίγο», της είπε ο Καρλ. «Έχω μεγαλώσει», απάντησε εκείνη. «Και οι δύο έχουμε μεγαλώσει», της είπε ο γιος της.

Στο σπίτι τον περίμεναν επίσης ο γιος του, σήμερα 36 ετών, και η 12χρονη εγγονή του, την οποία γνώρισε για πρώτη φορά.

Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσοι τον βοήθησαν να ολοκληρώσει το ταξίδι, τονίζοντας ότι δεν τα κατάφερε μόνος του, αλλά χάρη στη βοήθεια πολλών ανθρώπων από διαφορετικές χώρες.

Η περιπέτειά του αναμένεται να αποτελέσει και το θέμα ενός ντοκιμαντέρ του Γερμανού σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ, ο οποίος βρέθηκε στην υποδοχή του.


 

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