Η Υπουργός Εργασίας, Ν. Κεραμέως στον Σκάι για τις εκλογές, την Pizza Fan, το Χωριάτικο και τη γονική άδεια

Αλλαγές στις γονικές άδειες, στην ασφαλιστική ικανότητα των παιδιών που ενηλικιώνονται, αλλά και στο πλαίσιο λειτουργίας των ψηφιακών πλατφορμών περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Μεταξύ των ρυθμίσεων που ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως περιλαμβάνεται η κατάργηση της υποχρεωτικής χρονικής απόστασης μεταξύ δύο γονικών αδειών, καθώς και η αλλαγή στη διαδικασία χορήγησής τους όταν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη. Παράλληλα, καταργείται η προϋπόθεση της εξάμηνης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση άδειας φροντιστή, ενώ προβλέπεται παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας των παιδιών που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

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