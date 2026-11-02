Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο με σύνταξη και ενίσχυση 400 ευρώ

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (khbab alturky
Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και νέες αυξήσεις στις συντάξεις / Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλή οικονομική ενίσχυση για συνταξιούχους: 400 ευρώ τον Νοέμβριο και αυξήσεις συντάξεων 2,8% τον Δεκέμβριο.
  • Η ενίσχυση των 400 ευρώ αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.
  • 270.000 επιπλέον δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση, φτάνοντας συνολικά τους 2.200.000.
  • Οι συντάξεις Δεκεμβρίου θα πληρωθούν στις 25 και 27 Νοεμβρίου, με τα χρήματα να εμφανίζονται από την προηγούμενη ημέρα.
  • Η αναπροσαρμογή των συντάξεων θα επηρεάσει επτά κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Διπλή μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων τους θα δουν μέσα στο επόμενο δίμηνο εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν οι αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027. 

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την αύξηση της ετήσιας μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο.

Η δεύτερη αφορά την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, την οποία οι δικαιούχοι θα δουν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου. Η αναπροσαρμογή αυτή επηρεάζει επτά κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών και ορίων, από τις κύριες συντάξεις και την εθνική σύνταξη έως τις συντάξεις χηρείας και τις συντάξεις (πρώην) ΟΓΑ. 

Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ τον Νοέμβριο 

Η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί καθαρό στους δικαιούχους, αποτελεί την πρώτη παρέμβαση που θα εφαρμοστεί μέσα στον Νοέμβριο. 

Σύμφωνα με τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται από φέτος:

  • το σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών
  • συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας
  • άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας
  • ανασφάλιστοι υπερήλικες

Φέτος ο αριθμός των δικαιούχων διευρύνεται σημαντικά. Συνολικά 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι και άλλοι δικαιούχοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση σε σύγκριση με πέρυσι, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ωφελούμενων να ανέλθει στα 2.200.000 ευρώ. 

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου 

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να πληωθούν στις 25 και 27 Νοεμβρίου, με τα χρήματα να εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη ημέρα. 

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα πληρωθούν: 

  • Συνταξιούχοι των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. 
  • Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. 
  • Δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτοί όσο και μη μισθωτοί. 

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 θα πληρωθούν οι συντάξεις:  

  • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
  • Τραπεζών 
  • ΕΤΑΤ 
  • ΝΑΤ 
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
  • ΟΤΕ 
  • ΔΕΗ 
  • Δημοσίου 

Θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. 

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αυξήσεις τον Δεκέμβριο 

Το δεύτερο κύμα ενίσχυσης των εισοδημάτων αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων για το 2027, οι οποίες θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο μαζί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου. 

Η ετήσια αναπροσαρμογή του 2,8% δεν περιορίζεται στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Επηρεάζει επίσης το ύψος της εθνικής σύνταξης, τις νέες απονομές και σειρά κατώτατων και ανώτατων συνταξιοδοτικών ορίων. 

Ειδικότερα, οι επτά κατηγορίες στις οποίες προβλέπονται αναπροσαρμογές είναι οι ακόλουθες: 

  • Οι κύριες συντάξεις που θα καταβάλλονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα αναπροσαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027. 
  • Η εθνική σύνταξη των νέων απονομών, η οποία σήμερα ανέρχεται περίπου στα 446 ευρώ και θα αυξηθεί με βάση το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής. 
  • Η ανταποδοτική σύνταξη των νέων απονομών από την 1η Ιανουαρίου 2027. 
  • Τα ανώτατα όρια κύριας και επικουρικής σύνταξης. Το ανώτατο όριο της κύριας σύνταξης ανέρχεται σήμερα στα 5.362 ευρώ (μεικτά), ενώ το αντίστοιχο όριο των επικουρικών συντάξεων στα 1.608 ευρώ (μεικτά). 
  • Τα κατώτατα όρια των συντάξεων λόγω θανάτου, τα οποία σήμερα κυμαίνονται περίπου από 418 έως 446 ευρώ, καθώς και το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, που ανέρχεται στα 893 ευρώ. 
  • Η βασική σύνταξη (πρώην) ΟΓΑ, η οποία σήμερα διαμορφώνεται στα 418 ευρώ. 
  • Οι συντάξεις λόγω θανάτου. 
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