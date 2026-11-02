Formula 1: Έγραψε ιστορία στο Μεξικό, ο Κίμι Αντονέλι

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, σε ηλικία μόλις 20 ετών και 68 ημερών, είναι και επίσημα ο νεαρότερος πρωταθλητής της Ιστορίας της Formula 1. Ο Ιταλός πιλότος κατέκτησε τον τίτλο, χάρη στην 3η θέση που κατέλαβε, στο GP του Μεξικού.

Φωτογραφία ΑΡ

O οδηγός - αποκάλυψη της σεζόν, και ένα από τα πρόσωπα που σίγουρα θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, είναι πλέον κάτοχος κάποιων σημαντικών ρεκόρ με τά τη φετινή του επιτυχία:

Είναι νεότερος πρωταθλητής όλων των εποχών : Σε ηλικία μόλις 20 ετών και 68 ημερών, κατέρριψε το εμβληματικό ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ κατά σχεδόν τρία χρόνια.

: Σε ηλικία μόλις 20 ετών και 68 ημερών, κατέρριψε το εμβληματικό ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ κατά σχεδόν τρία χρόνια. Έβαλε τέλος στην ιταλική «ξηρασία»: Έγινε ο πρώτος Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής μετά από 73 ολόκληρα χρόνια, διαδεχόμενος τον Αλμπέρτο Ασκάρι που είχε κατακτήσει τον τίτλο το 1953.

Έγινε ο πρώτος Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής μετά από 73 ολόκληρα χρόνια, διαδεχόμενος τον Αλμπέρτο Ασκάρι που είχε κατακτήσει τον τίτλο το 1953. Η κυριαρχία του ήταν εντυπωσιακή: Στη μόλις δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 (έχοντας αντικαταστήσει τον Λιούις Χάμιλτον στη Mercedes το 2025), κυριάρχησε απόλυτα στο πρωτάθλημα του 2026 σημειώνοντας 9 νίκες.

Φωτογραφία ΑΡ

Ο Κίμι Αντονέλι γεννήθηκε στην Μπολόνια της Ιταλίας στις 25 Αυγούστου 2006. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο ...ταχύτητα και αγώνες, καθώς είναι γιος του Μάρκο Αντονέλι, γνωστού Ιταλού οδηγού αγώνων αυτοκινήτων τουρισμού (GT) και ιδιοκτήτη της αγωνιστικής ομάδας Antonelli Motorsport, ενώ και η μητέρα του, Βερόνικα, εργαζόταν στον τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έτσι, ο μικρός Κίμι πέρασε τα παιδικά του χρόνια κυριολεκτικά μέσα στα πιτ και τις πίστες.

Ξεκίνησε να οδηγεί go-karts σε πολύ μικρή ηλικία (περίπου 5 ετών). Γρήγορα ξεχώρισε για το πηγαίο ταλέντο του, την ακρίβεια και την οδηγική του ωριμότητα. Κατέκτησε τον πρώτο του σημαντικό τίτλο στα καρτ το 2015, ενώ το 2020 και το 2021 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία OK Kart

Φωτογραφία ΑΡ

Πλέον, ο Αντονέλι είναι Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Formula 1, με όλη την Ιταλία να πανηγυρίζει και το μέλλον να προδιαγράφεται λαμπρό για το επόμενο big thing του μηχανοκίνητου αθλητισμού