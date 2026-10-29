Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της

«Είναι το γούρι της ζωής μου γενικότερα», είπε η ηθοποιός

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Celebrities & Gossip Νεα
Μαριάννα Τουμασάτου: Όσα είπε για «Το Κρυφτό», τον Αλέξανδρο Σταύρου & τη σχέση με την κόρη της/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάννα Τουμασάτου και η Λένα Δροσάκη πρωταγωνιστούν στο έργο "Το Κρυφτό" στο θέατρο Αλάμπρα.
  • Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν ο σύζυγος της Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου, και η κόρη τους, Χρυσηίδα.
  • Η Τουμασάτου τόνισε τη σημασία του έργου για την ελληνική οικογένεια και τις παθογένειές της.
  • Δηλώνοντας τη σχέση της με την κόρη της, επισήμανε ότι διατηρούν τη μαμά-κόρη σχέση και όχι μόνο φιλία.
  • Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

«Το Κρυφτό», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Βάσιας Αργέντη, με πρωταγωνίστριες τη Μαριάννα Τουμασάτου και τη Λένα Δροσάκη, παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά, στο θέατρο Αλάμπρα. 

Λένα Δροσάκη-Μαριάννα Τουμασάτου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λένα Δροσάκη-Μαριάννα Τουμασάτου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαριάννα Τουμασάτου-Λένα Δροσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαριάννα Τουμασάτου-Λένα Δροσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στη φετινή πρεμιέρα, πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών». Ανάμεσα τους ήταν και ο σύζυγος της Μαριάννας Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου με την κόρη τους, Χρυσηίδα. 

Αλέξανδρος Σταύρου- Μαριάννα Τουμασάτου- Βάσια Αργέντη/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Αλέξανδρος Σταύρου- Μαριάννα Τουμασάτου- Βάσια Αργέντη/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είναι ένα έργο που πρέπει να το δει η ελληνική οικογένεια και μακάρι να μπορούσαν να το βλέπουν όλοι μαζί, γιατί δείχνει όλη την παθογένεια της ελληνικής οικογένειας. Είναι πολύ αναγνωρίσιμα τα σημάδια, είναι πολύ αναγνωρίσιμοι οι ψυχολογικοί εκβιασμοί, είναι όλα όσα ξέρουμε και παλεύουμε να τα ανατρέψουμε», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

 

Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της

Για την παρουσία της κόρης της στην πρεμιέρα κι αν συζητούν μαζί για τέτοια ζητήματα, η Μαριάννα Τουμασάτου εξήγησε πως «δεν περιμένουμε να δούμε την παράσταση για να συζητήσουμε για τα οικογενειακά ζητήματα ή για τα συναισθηματικά θέματα που προκύπτουν σε διάφορες μορφές ηλικίας και σχέσεων. Τα συζητάμε πάντα, οπότε δε θα γίνει κάτι ξεχωριστό σήμερα».

Μαίρη Αυγερινοπούλου- Αλέξανδρος Σταύρου- Γωγώ Αυγερινοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαίρη Αυγερινοπούλου- Αλέξανδρος Σταύρου- Γωγώ Αυγερινοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για τη σχέση με την κόρη της, ξεκαθάρισε πως διατηρούν τη σχέση μαμάς- κόρης, καθώς φίλες έχει τόσο η ίδια όσο και το παιδί. «Είμαστε μαμά - κόρη, έχουμε μια φιλική σχέση, δηλαδή δεν είναι αυστηρά τα πράγματα, αλλά είναι τόσο σπάνια η λέξη “μαμά”, οπότε θέλω να κρατήσω αυτή τη λέξη και όχι της φιλίας. Θέλω να είμαι η μαμά της», είπε. 

Ακόμη, για τον σύζυγό της, παραδέχτηκε πως «είναι το γούρι της ζωής μου γενικότερα, δεν είναι μόνο το γούρι της παράστασης».

 Σοφία Παυλίδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Σοφία Παυλίδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τέτα Καμπουρέλη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τέτα Καμπουρέλη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Aνάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στην παράσταση ήταν η Μαίρη και η Γωγώ Αυγερινοπούλου, η Σοφία Παυλίδου και η Τέτα Καμπουρέλη.
 

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