Μελέτης Ηλίας: «Έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ»

«Έχω μια κόρη 16 ετών και καμιά φορά της συμπεριφέρομαι σαν να είναι 50»

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Μ. Ηλίας: «Στη δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω»/ Happy Day

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Ο Μελέτης Ηλίας έδωσε νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του, στο μεγάλωμα της έφηβης κόρης του όσο και στην προοπτική να ακολουθήσει εκείνη τον δικό του επαγγελματικό δρόμο.

Ο ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου και όταν τον ρώτησε πόσο εύκολο είναι να διατηρεί την ψυχραιμία του με έφηβη κόρη, εκείνος απάντησε: «Ψυχραιμία με τις κόρες! Έχω μια κόρη 16 ετών και καμιά φορά της συμπεριφέρομαι σαν να είναι 50. Έχει το αγόρι της, τους φίλους της, την κοινωνική της ζωή. Προσπαθώ να της δίνω χώρο και να σέβομαι την ανεξαρτησία της. Σε αντίθεση με τον Σάββα, ως Μελέτης είμαι πιο χαλαρός. Μόνο με τα διαβάσματα έχω ένα θεματάκι...».

Μελέτης Ηλίας: «Έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ»

Ο Μελέτης Ηλίας και η Θέμιδα Βουτσινά είναι μαζί από το 2005 και παντρεύτηκαν το 2010/ ndp

Στην ερώτηση «Αν η κόρη σας σας έλεγε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, πως θα αντιδρούσατε;», ο κ. Ηλίας απάντησε:

«Θα το αντιμετώπιζα με πολύ μεγάλο σεβασμό. Η κόρη μου είναι από τα προνομιούχα παιδιά που έχουν δει και το backstage αυτής της δουλειάς. Ξέρει τι συμβαίνει πίσω από τα φώτα, αλλά γνωρίζει και τις πίκρες του επαγγέλματος.

Μπορεί να τελευταία χρόνια να ζω καλά από τη δουλειά μου, αλλά έχει υπάρξει και μια ολόκληρη δεκαετία κατά την οποία μπορεί να έκανα τρεις δουλειές και να έβγαζα συνολικά 700 ευρώ τον μήνα.

Το παιδί μου, λοιπόν, έχει δει και την καλή και την ανάποδη πλευρά του επαγγέλματος. Αν αποφάσιζε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, θα ήθελα να το κάνει έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και με πραγματική αγάπη γι’ αυτό που επιλέγει».

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