Αντικαταβολή: Παραμένουν τα μετρητά

Τα μετρητά παραμένουν στις αντικαταβολές των παραδόσεων μέσω κούριερ, καθώς η διάταξη που προέβλεπε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών δεν περιλαμβάνεται τελικά στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2024.

Αντικαταβολή: Γιατί δεν προχώρησε η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή

Η διάταξη για τις αντικαταβολές προέβλεπε ότι κάθε αγορά που παραδίδεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και εξοφλείται κατά την παράδοση θα έπρεπε να πληρώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ανεξαρτήτως ποσού.

Στόχος ήταν ο περιορισμός της φοροδιαφυγής μέσω της υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ωστόσο, τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που αναδείχθηκαν, σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις από την αγορά, οδήγησαν στην εγκατάλειψη της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Έτσι, η χρήση μετρητών στις αντικαταβολές εξακολουθεί να επιτρέπεται, χωρίς να τίθεται σε εφαρμογή η προτεινόμενη απαγόρευση.

Αντικαταβολή: Γιατί υπήρχαν αντιδράσεις από την αγορά

Ένα από τα βασικά ζητήματα που ανέδειξε η σχεδιαζόμενη αλλαγή ήταν η διαφορετική μεταχείριση των καταναλωτών ανάλογα με τον τρόπο αγοράς ενός προϊόντος.

Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου, ένας καταναλωτής θα μπορούσε να αγοράσει προϊόν αξίας έως 500 ευρώ από φυσικό κατάστημα και να πληρώσει με μετρητά. Αντίθετα, εφόσον επέλεγε να αγοράσει το ίδιο προϊόν ηλεκτρονικά και να το παραλάβει μέσω κούριερ με αντικαταβολή, θα ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτελούσε ένα από τα βασικά σημεία προβληματισμού για τη λειτουργία της αγοράς. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα περιόριζε τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής στις παραδόσεις μέσω ταχυμεταφορών, σε αντίθεση με τις συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα.

Σημαντικές θα μπορούσαν να είναι και οι επιπτώσεις για τις εταιρείες ταχυμεταφορών, καθώς η αντικαταβολή αποτελεί σημαντικό μέρος των ηλεκτρονικών αγορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο υλικό, οι αγορές με αντικαταβολή αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των ηλεκτρονικών αγορών, με ετήσιο τζίρο που υπολογίζεται μεταξύ 3 και 5 δισ. ευρώ. Από αυτές τις συναλλαγές, το 70%-75% εξοφλείται με μετρητά.

Τα μεγέθη αυτά εξηγούν γιατί μια υποχρεωτική μετάβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και τα έσοδα που συνδέονται με τις αντικαταβολές.

Ρύθμιση 120 δόσεων: Ποια χρέη αφορά

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το νέο πλαίσιο, διευρύνει το χρονικό πεδίο των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν, καθώς καλύπτει χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το συνολικό ύψος των οφειλών που συνδέονται με τη ρύθμιση υπολογίζεται σε περισσότερα από 95 δισ. ευρώ, ενώ οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Βασική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο των 72 δόσεων είναι ότι το νέο πλαίσιο επεκτείνει την περίοδο δημιουργίας των επιλέξιμων χρεών. Η προηγούμενη πρόβλεψη αφορούσε οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2023.

Στη νέα ρύθμιση προβλέπεται, επίσης, δυνατότητα ένταξης για περίπου 35.000 οφειλέτες που είχαν ήδη υπαχθεί στον διακανονισμό των 72 δόσεων, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την επέκταση της αποπληρωμής των χρεών τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και το κόστος των 120 δόσεων

Το βασικό πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι η δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής σε βάθος δεκαετίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί η μηνιαία επιβάρυνση των οφειλετών, με τη μείωση να φτάνει έως και το 40%, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρεχόμενου υλικού.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα κατανομής της οφειλής σε μικρότερες καταβολές.

Ωστόσο η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%, γεγονός που αυξάνει το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της δεκαετούς αποπληρωμής.

Επομένως, η χαμηλότερη μηνιαία δόση δεν σημαίνει απαραίτητα και μικρότερο συνολικό κόστος. Οι οφειλέτες θα πρέπει να συνεκτιμήσουν τόσο τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μηνιαίων καταβολών όσο και την επιβάρυνση από τους τόκους.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις 120 δόσεις

Η αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2027.

Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην υπάγονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ενεργοποίηση της ρύθμισης συνδέεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις θα εξοφλούνται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.