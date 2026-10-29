Καινούργιου: «Έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή μετά τον ερχομό της κόρης μου»/ Βίντεο Αρχείου Super Kατερίνα

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς η άφιξη της κόρης της έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή της. Η ίδια είπε στην εκπομπή της Super Κατερίνα ότι έχει αλλάξει όλη της η ζωή τώρα που έγινε μανούλα.

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει κάθε στιγμή με τη μικρή της, ενώ προσπαθεί να αφιερώνει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου πραγματοποίησε μια χαλαρή έξοδο με το μωρό της. Μαμά και κόρη επισκέφθηκαν ένα από τα εστιατόρια του συντρόφου της παρουσιάστριας, Παναγιώτη Κουτσουμπή στο Παγκράτι.

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από την έξοδό τους, δίνοντας μια μικρή γεύση από την προσωπική τους ζωή. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μια selfie στην οποία ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια, ενώ της δίνει ένα γλυκό φιλί. Πόσταρε και τα λαχταριστά γλυκά που έφαγαν στο εστιατόριο.

Οι αναρτήσεις της:

Ο έρωτας με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και η κόρη τους

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Απριλίου 2026 η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Τιμώντας τα αγαπημένα τους πρόσωπα, το ζευγάρι θα βαφτίσει τη μικρή Πολυξένη-Αλεξάνδρα, ενώ το χαϊδευτικό της είναι Ξένια.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το πρώτο που πέρασαν οι τρεις τους ως οικογένεια στην αγαπημένη τους Πάρο, ενώ τον Σεπτέμβριο πραγματοποίησαν και το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό, ταξιδεύοντας οικογενειακώς στο ρομαντικό Παρίσι!