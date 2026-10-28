Ελεάννα Παπαϊωάννου: Τι όνομα θα δώσει στη δεύτερη κόρη της

Για τον ερχομό της δεύτερης κορούλας της που ήρθε στον κόσμο στις 19 Ιουλίου, μίλησε σε συνέντευξή της στο Happy Day η Ελεάννα Παπαϊωάννου.

«Είναι μεγάλη ευλογία ο ερχομός του δεύτερου παιδιού μου. Νιώθω πως ολοκληρώθηκα ως μαμά και ως γυναίκα. Όταν τη γέννησα και μου την έδωσαν στην αγκαλιά μου, είχε ένα ξανθό τσουλούφι;» δήλωσε.

Η τραγουδίστρια που έχει ήδη μία 9χρονη κόρη, τη Θεοδώρα, εξομολογήθηκε, πως παρόλο που η εγκυμοσύνη της ήταν εύκολη και παράλληλα δούλευε και ήταν στις επάλξεις, ήταν αγχωμένη καθώς είχε προηγηθεί μία αποβολή.

«Η εγκυμοσύνη μου ήταν εύκολη. Μάλιστα εργαζόμουν και ήμουν στις επάλξεις. Η κορούλα μου θα πάρει το όνομα της μανούλας μου. Θα την πούμε Κωνσταντίνα. O σύζυγός μου, ο Δημήτρης με βοηθάει πάρα πολύ. Στη δεύτερη εγκυμοσύνη είχα περισσότερο άγχος γιατί είχε προηγηθεί μία αποβολή» είπε.

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου δεν βρίσκεται δεν είναι καλά μόνο στα προσωπικά της αλλά και στα επαγγελματικά καθώς γύρισε το βίντεοκλίπ για το νέο της τραγούδι «Γυναίκα από Σίδερο».