Με τη μαθητική παρέλαση η Αθήνα τίμησε την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ»

Η μέρα ξεκίνησε με τις χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο Λυκαβηττού

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 28.10.26, 10:56

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Με λαμπρότητα και με αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του Έπους του '40, η σημαιοστολισμένη Αθήνα γιορτάζει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ», ενώ ο εορτασμός κορυφώθηκε με τη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

28η Οκτωβρίου: Όλα έτοιμα για τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Με τη μαθητική παρέλαση η Αθήνα τιμά την εθνική επέτειο του ΟΧΙ

Η μέρα ξεκίνησε με τις χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού στις 6:47 και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ακολούθως η έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 8 το πρωί.

Στις 10 π.μ. τελέστηκε η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.  Στις 10:40 πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές της χώρας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στις 11 π.μ. ξεκίνησε η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Με τη μαθητική παρέλαση η Αθήνα τιμά την εθνική επέτειο του ΟΧΙ

Με τη μαθητική παρέλαση η Αθήνα τιμά την εθνική επέτειο του ΟΧΙ

Με τη δύση του ηλίου θα γίνει η υποστολή της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με σημαιοστολισμό, καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία και με τις μαθητικές παρελάσεις θα τιμήσουν την Εθνική Επέτειο οι δήμοι σε όλη τη χώρα, αν και οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν παντού το πρόγραμμα.

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