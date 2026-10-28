Tατιάνα Στεφανίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον 95χρονο μπαμπά της

Ο Μίμης Στεφανίδης κρατάει συγκινημένος το χέρι του εγγονού του

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είχε ξεχωριστή σημασία για την Τατιάνα Στεφανίδου, καθώς αποτέλεσε την τέλεια αφορμή για να βρεθεί ξανά όλη η οικογένεια γύρω από το ίδιο τραπέζι. 

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Ο μπαμπάς της παρουσιάστριας, Μίμης, ένας από τους καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1950  γιόρταζε και η κόρη του τού ετοίμασε μία μικρή γιορτούλα για να περάσει όμορφα.

O Mίμης Στεφανίδης κρατάει το χέρι του Νικόλα 

O Mίμης Στεφανίδης κρατάει το χέρι του Νικόλα 

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Ο Μίμης Στεφανίδης χαμογελαστός που βίωνε τη θαλπωρή και την αγάπη της οικογένειάς του, κρατούσε με περηφάνια το χέρι του εγγονού του, λέγοντας πως θέλει να τον αγκαλιάσει ολόκληρο. 

Η Τατιάνα συγκινημένη, δημοσίευσε το βίντεο στο Instagram της για να δείξει το πόσο χαρούμενοι είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι όταν βρίσκονται κοντά στην οικογένειά τους.

Η παρουσιάστρια είναι παρούσα στη ζωή του πατέρα της, ο οποίος υπήρξε βασικό στέλεχος της θρυλικής «Χρυσής Πεντάδας» του Πανελληνίου, και συχνά δημοσιεύει στιγμιότυπα από τις εξόδους τους. 


 


 

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ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
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ΜΙΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
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