GNTM: Η απρόσμενη αποχώρηση και η έντονη φόρτιση του Ακύλλα

«Ήταν καιρός εντάξει. Είχαν σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον αμανέ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.10.26 , 00:32 GNTM: Τα μοντέλα ντύνονται νύφες και γαμπροί!
28.10.26 , 00:30 GNTM: Η απρόσμενη αποχώρηση και η έντονη φόρτιση του Ακύλλα
28.10.26 , 00:20 GNTM 7: Καλύτερη φωτογραφία, 1.000€ και ασυλία - Ποιο μοντέλο τα κερδίζει;
28.10.26 , 00:15 GNTM 7: «Νιώθω αδικημένος!» - Ο Γιώργος διαφωνεί ανοιχτά με τους κριτές
27.10.26 , 23:55 GNTM: Μπέττυ Μαγγίρα σε Γιώργο: «Ίσως είναι η χειρότερή σου φωτογραφία!»
27.10.26 , 23:40 GNTM 7: Διαφωνία στην κριτική της Anastazja!
27.10.26 , 23:36 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή έκπληξη από τον Πάρη ανήμερα της γιορτής του
27.10.26 , 23:25 Basketgate: Σε ποια φυλακή οδηγήθηκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι διαιτητές
27.10.26 , 23:15 GNTM: Η Σταυρούλα Μαυρομάτη έκλεισε στόματα με τη φωτογραφία της
27.10.26 , 23:03 Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδι με την κορούλα της στην πατρίδα της την Ουγκάντα
27.10.26 , 22:35 Βασιλική Ανδρίτσου: Η ζωή μετά τη μητρότητα και η μεγάλη απόφαση που πήρε
27.10.26 , 22:35 GNTM: Ο Ακύλλας στοχεύει την Anastazja - «Δε θα τους κάνω το χατίρι»
27.10.26 , 22:25 Εκλογές Ισραήλ: Θρίλερ με τα exit polls για Νετανιάχου - Άιζενκοτ
27.10.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 27/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
27.10.26 , 22:05 GNTM 7: Το «vibe» του Ακύλλα χάλασε και τα πιάτα... έγιναν βουνό!
Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δέχομαι απειλές- Φοβάμαι μήπως η Έφη μου ξαναεπιτεθεί»
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
GNTM: Η απρόσμενη αποχώρηση και η έντονη φόρτιση του Ακύλλα
GNTM 7: Καλύτερη φωτογραφία, 1.000€ και ασυλία - Ποιο μοντέλο τα κερδίζει;
Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
Ηρώ Πεκτέση: Στο baby shower με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν γεννήσει
Όλγα Πολίτου: Η καριέρα, οι δύο γάμοι και η απώλεια του συζύγου της
Καιρός 28η Οκτωβρίου: Αναλυτική πρόγνωση για 6 μεγάλες πόλεις
Τα ερωτευμένα ζευγάρια της Αθήνας στην επίσημη πρεμιέρα του «Deadlift»
Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποχώρηση του Γιώργου από το GNTM 7, μετά από έντονο άγχος για τους Γιώργο, Χρύσανθο και Μάνο.
  • Ο Χρύσανθος και ο Μάνος παρέλαβαν φωτογραφίες, επιβεβαιώνοντας την αποχώρηση του Γιώργου.
  • Ο Γιώργος εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα και την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του.
  • Ο Ακύλλας ήταν συναισθηματικά φορτισμένος για την αποχώρηση του φίλου του.
  • Η Σταυρούλα Μαυρομάτη αισθάνθηκε δικαιωμένη και σχολίασε την αποχώρηση του Γιώργου.

Ανδρική υπόθεση ήταν η αποψινή αποχώρηση του GNTM 7!

Η αγωνία για τον Γιώργο, τον Χρύσανθο και τον Μάνο χτύπησε «κόκκινο», αφού βρέθηκαν στο bottom 3. Το μαρτύριο τελείωσε γρήγορα για τον Χρύσανθο, ο οποίος παρέλαβε πρώτος τη φωτογραφία του.

GNTM 7: Καλύτερη φωτογραφία, 1.000€ και ασυλία - Ποιο μοντέλο τα κερδίζει;

Ο Μάνος τον ακολούθησε κι έτσι οι χειρότεροι φόβοι των φίλων του Γιώργου επιβεβαιώθηκαν. Το 20χρονο -πολλά υποσχόμενο- μοντέλο αποχωρεί με ανάμεικτα συναισθήματα από τον διαγωνισμό, μιας και πιστεύει ότι θα μπορούσε να φτάσει ψηλότερα.

GNTM: Μπέττυ Μαγγίρα σε Γιώργο: «Ίσως είναι η χειρότερή σου φωτογραφία!»

GNTM 2026: Η συγκίνση του Γιώργου μετά την αποχώρησή του

GNTM 2026: Η συγκίνση του Γιώργου μετά την αποχώρησή του

«Σίγουρα θα ήθελα να φτάσω παραπάνω. Σίγουρα μπήκα με πολύ μεγαλύτερη φόρα απ’ ό,τι με συνηθίσατε τον τελευταίο καιρό. Έτσι τα φέρνει η ζωή. Για κάποιον λόγο γίνονται όλα. Το σύμπαν επέλεξε εμένα πάλι, αλλά δεν πειράζει. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Θα συνεχίσω να κάνω τις δουλειές που έκανα έξω», δήλωσε, ενώ σε άλλο σημείο συμπλήρωσε:

«Σε όλο αυτό με συγκινεί ότι πορευόμουν σε ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Βγήκα έξω από τα όριά μου. Έκλαψα πάρα πολύ. Η τόση συμπόνια και αγάπη που ένιωθα από τον περίγυρό μου με έκανε να βγάλω αυτό το συναίσθημα τόσο έντονα».

GNTM 2026: Ο Ακύλλας δεν ήταν προετοιμασμένος για την αποχώρηση του Γιώργου

GNTM 2026: Ο Ακύλλας δεν ήταν προετοιμασμένος για την αποχώρηση του Γιώργου

Συναισθηματικά φορτισμένος ήταν και ο Ακύλλας, ο οποίος ήλπιζε σε άλλη μια ευκαιρία για τον κολλητό του.

Η Σταυρούλα Μαυρομάτη, από την άλλη, αισθάνεται σε μεγάλο βαθμό δικαιωμένη, καθώς είχε βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο της παρέας του Γιώργου. Έτσι, μιλώντας στις κάμερες, έστειλε ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες:

GNTM 2026: Η εκδίκηση της Σταυρούλας Μαυρομάτη

GNTM 2026: Η εκδίκηση της Σταυρούλας Μαυρομάτη

«Κι εγώ έχω ακούσει σκληρά λόγια κι έχω βελτιωθεί μέσα από αυτό. Εμένα με θεωρούν αδύναμη και σαν χαρακτήρα και σαν παίκτρια. Τελικά είμαι πιο δυνατή από τον φίλο τους που θεωρούσαν δυνατό. Μέσα σε όλο αυτό που ήταν στενάχωρο, νιώθω καλά που έσπασε το παρεάκι. Τους είδα εκεί κάποιους τσαντισμένους, έφευγαν δάκρυα. Ήταν καιρός, εντάξει. Τον αμανέ τον είχαν σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Εμείς κι εμείς. Δείξτε το. Δικός σας έφυγε».

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
GNTM ΓΙΩΡΓΟΣ
 |
GNTM 7
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM Τρέιλερ 2/11 Σήμερα Γάμος Γίνεται
Media
GNTM: Τα μοντέλα ντύνονται νύφες και γαμπροί!
GNTM 7
Media
GNTM 7: Καλύτερη φωτογραφία, 1.000€ και ασυλία - Ποιο μοντέλο τα κερδίζει;
GNTM: Η Σκληρή Κριτική Στον Γιώργο
Media
GNTM: Μπέττυ Μαγγίρα σε Γιώργο: «Ίσως είναι η χειρότερή σου φωτογραφία!»
GNTM 7
Media
GNTM 7: Το «vibe» του Ακύλλα χάλασε και τα πιάτα... έγιναν βουνό!
Γιάννης Κολοκυθάς: «Σκέφτηκα Να Χτίσω Ξενοδοχείο»
Media
«Σκέφτηκα να πάω σε βουνό να χτίσω ξενοδοχείο»- Ποιος παρουσιαστής το είπε
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα συνώνυμα που δυσκόλεψαν τον Δημήτρη;
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Πούλησε ο Δημήτρης τον οδοντιατρικό κλίβανο του '60;
GNTM Trailer 27/10/2026
Media
GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!
Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
Media
Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top