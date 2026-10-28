Ανδρική υπόθεση ήταν η αποψινή αποχώρηση του GNTM 7!

Η αγωνία για τον Γιώργο, τον Χρύσανθο και τον Μάνο χτύπησε «κόκκινο», αφού βρέθηκαν στο bottom 3. Το μαρτύριο τελείωσε γρήγορα για τον Χρύσανθο, ο οποίος παρέλαβε πρώτος τη φωτογραφία του.

Ο Μάνος τον ακολούθησε κι έτσι οι χειρότεροι φόβοι των φίλων του Γιώργου επιβεβαιώθηκαν. Το 20χρονο -πολλά υποσχόμενο- μοντέλο αποχωρεί με ανάμεικτα συναισθήματα από τον διαγωνισμό, μιας και πιστεύει ότι θα μπορούσε να φτάσει ψηλότερα.

GNTM 2026: Η συγκίνση του Γιώργου μετά την αποχώρησή του

«Σίγουρα θα ήθελα να φτάσω παραπάνω. Σίγουρα μπήκα με πολύ μεγαλύτερη φόρα απ’ ό,τι με συνηθίσατε τον τελευταίο καιρό. Έτσι τα φέρνει η ζωή. Για κάποιον λόγο γίνονται όλα. Το σύμπαν επέλεξε εμένα πάλι, αλλά δεν πειράζει. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Θα συνεχίσω να κάνω τις δουλειές που έκανα έξω», δήλωσε, ενώ σε άλλο σημείο συμπλήρωσε:

«Σε όλο αυτό με συγκινεί ότι πορευόμουν σε ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Βγήκα έξω από τα όριά μου. Έκλαψα πάρα πολύ. Η τόση συμπόνια και αγάπη που ένιωθα από τον περίγυρό μου με έκανε να βγάλω αυτό το συναίσθημα τόσο έντονα».

GNTM 2026: Ο Ακύλλας δεν ήταν προετοιμασμένος για την αποχώρηση του Γιώργου

Συναισθηματικά φορτισμένος ήταν και ο Ακύλλας, ο οποίος ήλπιζε σε άλλη μια ευκαιρία για τον κολλητό του.

Η Σταυρούλα Μαυρομάτη, από την άλλη, αισθάνεται σε μεγάλο βαθμό δικαιωμένη, καθώς είχε βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο της παρέας του Γιώργου. Έτσι, μιλώντας στις κάμερες, έστειλε ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες:

GNTM 2026: Η εκδίκηση της Σταυρούλας Μαυρομάτη

«Κι εγώ έχω ακούσει σκληρά λόγια κι έχω βελτιωθεί μέσα από αυτό. Εμένα με θεωρούν αδύναμη και σαν χαρακτήρα και σαν παίκτρια. Τελικά είμαι πιο δυνατή από τον φίλο τους που θεωρούσαν δυνατό. Μέσα σε όλο αυτό που ήταν στενάχωρο, νιώθω καλά που έσπασε το παρεάκι. Τους είδα εκεί κάποιους τσαντισμένους, έφευγαν δάκρυα. Ήταν καιρός, εντάξει. Τον αμανέ τον είχαν σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Εμείς κι εμείς. Δείξτε το. Δικός σας έφυγε».

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7