Η αγωνία χτύπησε κόκκινο στο σημερινό επεισόδιο του GNTM 7, με τους κριτές να αξιολογούν τις φωτογραφίες της εβδομάδας και τους διαγωνιζόμενους να περιμένουν με κομμένη την ανάσα την ετυμηγορία. Το concept αποδείχθηκε απαιτητικό, όμως ορισμένοι παίκτες κατάφεραν όχι απλώς να ανταποκριθούν, αλλά να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία.

«Δύο φωτογραφίες ήταν 100% μέσα στο concept και μας εξέπληξαν ευχάριστα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, κατεβάζοντας τον Χρήστο και τη Σοφία μπροστά για την τελική αξιολόγηση, αν κι όπως επισημάνθηκε, η Καρολίνα είχε επίσης εξαιρετική παρουσία.

GNTM 7: Η Σοφία κι ο Χρήστος είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες

Οι δύο παίκτες κέρδισαν τις εντυπώσεις καταφέρνοντας κάτι μοναδικό: να αποδώσουν απόλυτα τη χαλαρή, οικεία ατμόσφαιρα του «είμαι στο σπίτι μου», χωρίς να φαίνεται ότι καταβάλλουν υπερβολική προσπάθεια. Η φυσικότητα στο πρόσωπο και η εντυπωσιακή πόζα ήταν τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά.

Ο Χρήστος, «ιπτάμενος και τζέντλεμαν» σύμφωνα με τους κριτές, έφτασε επιτέλους στην πηγή και... ήπιε νερό! Μετά από πολλές προσπάθειες όπου έφτασε κοντά στην κορυφή χωρίς να κερδίσει, κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη πρωτιά, κερδίζοντας χίλια ευρώ και την ασυλία για το επόμενο σετ φωτογραφίσεων.

GNTM 7: Η φωτογραφία του Χρήστου

Η Σοφία, από την πλευρά της, εντυπωσίασε τους πάντες με την ανοδική της πορεία από την πρώτη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι έδωσε τα πάντα και ένιωθε σίγουρη για το εξαιρετικό αποτέλεσμα, τα ανάμεικτα συναισθήματα δεν έλειψαν στο τέλος, καθώς η ίδια ομολόγησε πως «είναι χειρότερο να φτάνεις στην πηγή και να χάνεις την πρωτιά στο νήμα», δηλώνοντας πάντως αποφασισμένη για τα επόμενα σετ.

Τα παρασκήνια και οι αντιδράσεις

Ο Χρήστος, εμφανώς ανακουφισμένος και χαρούμενος, σχολίασε χιουμοριστικά τις προηγούμενες φορές που «η πηγή είχε στερέψει», απολαμβάνοντας τη νίκη του και κοιτάζοντας ήδη με αισιοδοξία την επόμενη μέρα.

GNTM 7: Η Σοφία απογοητεύτηκε πολύ από τη δεύτερη θέση που πήρε

Από την άλλη, η Σοφία, αν και περήφανη για την προσπάθειά της και τη θέση της στην κορυφή, δεν έκρυψε μια ελαφρά πικρία για το τελικό αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας πόσο υψηλός είναι ο ανταγωνισμός στο φετινό GNTM.

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