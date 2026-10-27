Εκλογές στο Ισραήλ: Πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα Ελλάδα και Τουρκία

Ο «καλός», ο «κακός» και ο «επικίνδυνος» για τη χώρα μας

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Εκλογές Ισραήλ: Ο «καλός», ο «κακός» και ο «επικίνδυνος» για την Ελλάδα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ θα επηρεάσει τις σχέσεις με Ελλάδα και Τουρκία.
  • Ο Νετανιάχου υποστηρίζει τη συμμαχία με την Ελλάδα και είναι εχθρός της Τουρκίας.
  • Ο Γκάντι Άιζενκοτ, αν εκλεγεί, μπορεί να προσφέρει λιγότερη ένταση με την Τουρκία.
  • Ο στρατηγός Γεϊρ Γκόλαν είναι πιο μετριοπαθής, αλλά δύσκολα θα συμμετάσχει σε κυβερνητικό συνασπισμό.
  • Η περίοδος μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει αστάθεια.

Το Ισραήλ είναι ο πιο σταθερός σύμμαχος της χώρας μας στην περιοχή και όπως είναι φυσικό, το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Τις ενδεχόμενες εξελίξεις και πόσο επηρεάζουν τα εκλογικά αποτελέσματα στο Ισραήλ την Ελλάδα σχολίασε ο διευθυντής σύνταξη του Star Ηλίας Παπανικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.    

«Ξεκινάμε από τα εύκολα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι θερμός υποστηρικτής της ελληνο-ισραηλινής συμμαχίας, θιασώτης της πώλησης ισραηλινών όπλων στην Ελλάδα και ορκισμένος εχθρός της Τουρκίας. Αν επανεκλεγεί οι σχέσεις Ισραήλ - Τουρκίας μπορούν να πάνε μόνο χειρότερα».

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Όπως πρόσθεσε, το αουτσάιντερ είναι ο πρώην αρχηγός στρατού Γκάντι Άιζενκοτ. «Κεντρώος μεν, γεράκι δε. Βασικό προεκλογικό του σύνθημα ήταν το "έξω οι Τούρκοι από τη Συρία". Όμως, τυχόν εκλογή του θα φέρει λιγότερη ρητορική πόλωση και θα απομακρυνθεί μία τυχαία στρατιωτική ανάφλεξη. Θα ήθελε μια πιο «απαλή σχέση» με τον Ερντογάν.  Tην εποχή που ο Άιζενκοτ ήταν αρχηγός του ΙDF οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ ήταν σε καλό σημείο» σχολίασε ο διευθυντής σύνταξης του Star.

 
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Πρόσθεσε όμως ότι «ακούγονται και άλλες φωνές, πιο μετριοπαθείς, με εκφραστή τους τον κεντροαριστερό στρατηγό Γεϊρ Γκόλαν. Εδώ τα πράγματα για εμάς δυσκολεύουν, αυτό είναι το κακό σενάριο, καθώς ο στρατηγός δεν θέλει άλλη επιδείνωση με την Άγκυρα και θα δεχόταν υπό όρους τουρκική παρέμβαση στη Γάζα. Εκτιμάται πάντως, ότι δύσκολα θα συμμετέχει σε κάποιον κυβερνητικό συνασπισμό». 


Τέλος, ο Η. Παπανικολάου ανέφερε ότι πραγματικά επικίνδυνο είναι πάντως το μεσοδιάστημα μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση, μια και η αυτοδυναμία είναι απίθανη και το σύστημα στο Ισραήλ προβλέπει στην κυριολεξία ατελείωτες διερευνητικές εντολές. «Αυτό το μεσοδιάστημα μπορεί να ανοίξει την όρεξη κάποιων» υπογράμμισε.  

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