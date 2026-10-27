Το Ισραήλ είναι ο πιο σταθερός σύμμαχος της χώρας μας στην περιοχή και όπως είναι φυσικό, το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τις ενδεχόμενες εξελίξεις και πόσο επηρεάζουν τα εκλογικά αποτελέσματα στο Ισραήλ την Ελλάδα σχολίασε ο διευθυντής σύνταξη του Star Ηλίας Παπανικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

«Ξεκινάμε από τα εύκολα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι θερμός υποστηρικτής της ελληνο-ισραηλινής συμμαχίας, θιασώτης της πώλησης ισραηλινών όπλων στην Ελλάδα και ορκισμένος εχθρός της Τουρκίας. Αν επανεκλεγεί οι σχέσεις Ισραήλ - Τουρκίας μπορούν να πάνε μόνο χειρότερα».

Όπως πρόσθεσε, το αουτσάιντερ είναι ο πρώην αρχηγός στρατού Γκάντι Άιζενκοτ. «Κεντρώος μεν, γεράκι δε. Βασικό προεκλογικό του σύνθημα ήταν το "έξω οι Τούρκοι από τη Συρία". Όμως, τυχόν εκλογή του θα φέρει λιγότερη ρητορική πόλωση και θα απομακρυνθεί μία τυχαία στρατιωτική ανάφλεξη. Θα ήθελε μια πιο «απαλή σχέση» με τον Ερντογάν. Tην εποχή που ο Άιζενκοτ ήταν αρχηγός του ΙDF οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ ήταν σε καλό σημείο» σχολίασε ο διευθυντής σύνταξης του Star.

Πρόσθεσε όμως ότι «ακούγονται και άλλες φωνές, πιο μετριοπαθείς, με εκφραστή τους τον κεντροαριστερό στρατηγό Γεϊρ Γκόλαν. Εδώ τα πράγματα για εμάς δυσκολεύουν, αυτό είναι το κακό σενάριο, καθώς ο στρατηγός δεν θέλει άλλη επιδείνωση με την Άγκυρα και θα δεχόταν υπό όρους τουρκική παρέμβαση στη Γάζα. Εκτιμάται πάντως, ότι δύσκολα θα συμμετέχει σε κάποιον κυβερνητικό συνασπισμό».



Τέλος, ο Η. Παπανικολάου ανέφερε ότι πραγματικά επικίνδυνο είναι πάντως το μεσοδιάστημα μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση, μια και η αυτοδυναμία είναι απίθανη και το σύστημα στο Ισραήλ προβλέπει στην κυριολεξία ατελείωτες διερευνητικές εντολές. «Αυτό το μεσοδιάστημα μπορεί να ανοίξει την όρεξη κάποιων» υπογράμμισε.