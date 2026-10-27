Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα

Ξεκινούν οι εργασίες πεζοδρομησής της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Oxford Street στο Λονδίνο πεζοδρομείται, με το σχέδιο να κοστίσει 150 εκατομμύρια λίρες.
  • Από τη Δευτέρα, σχεδόν ένα χιλιόμετρο του δρόμου κλείνει για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων λεωφορείων και ταξί.
  • Οι παραδόσεις στα καταστήματα θα γίνονται εκτός ωρών πεζοδρόμησης, με συγκεκριμένες διαδρομές πρόσβασης.
  • Η πεζοδρόμηση στοχεύει σε καθαρότερη ατμόσφαιρα και αναβάθμιση του κέντρου, με προοπτική για περισσότερους δημόσιους χώρους.
  • Η επιτυχία της πρώτης φάσης θα κρίνει την πιθανή πεζοδρόμηση ολόκληρης της Oxford Street.

Η φημισμένη Oxford Steet στο Λονδίνο αλλάζει πρόσωπο και ξεκινούν εκεί οι εργασίες για την πολυπόθητη πεζοδρόμησή της. 

Το σχέδιο, κόστους 150 εκατομμυρίων λιρών, φιλοδοξεί να μετατρέψει τον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου σε έναν πιο φιλικό χώρο για τους πεζούς. Ακολουθούν χρήσιμες οδηγίες προς… ναυτιλομένους που ετοιμάζουν εξόρμηση στη βρετανική πρωτεύουσα. 

Ποιο τμήμα της Oxford Street πεζοδρομείται;

Από τις 07:00 το πρωί της Δευτέρας, σχεδόν ένα χιλιόμετρο της Oxford Street έκλεισε για την κυκλοφορία των οχημάτων. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα του δρόμου, όπου βρίσκονται γνωστά πολυκαταστήματα, όπως τα Selfridges και John Lewis.

Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα

Το τμήμα εκτείνεται από τη διασταύρωση με την Orchard Street, κοντά στη Μαρμάρινη Αψίδα, έως την Great Portland Street, ανατολικά της Oxford Circus.

Η απαγόρευση θα ισχύει καθημερινά από τις 07:00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Με άλλα λόγια, οι επισκέπτες θα έχουν πολύ περισσότερο χώρο για να περπατήσουν, να χαζέψουν τις βιτρίνες και να κάνουν τα ψώνια τους χωρίς τη συνηθισμένη κυκλοφορία.

Προσοχή, όμως, δεν πεζοδρομείται ολόκληρη η Oxford Street. Η πρώτη φάση αφορά συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, ενώ η επέκταση του σχεδίου θα εξαρτηθεί από την πορεία του εγχειρήματος.

Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα

Oxford Street: Τέλος και στα λεωφορεία και τα μαύρα ταξί;

Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, αλλά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των λεωφορείων και των χαρακτηριστικών μαύρων ταξί του Λονδίνου.

Επιπλέον, ούτε τα ποδήλατα θα επιτρέπονται στο πεζοδρομημένο τμήμα. Το ίδιο ισχύει για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια.

Οι γραμμές λεωφορείων 7, 98 και 390 θα εξυπηρετούν πλέον από την παράλληλη Wigmore Street, ενώ τα ταξί θα μπορούν να σταματούν σε καθορισμένα σημεία.

Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα

Οι πιάτσες ταξί θα βρίσκονται σε απόσταση έως 100 μέτρων από την πεζοδρομημένη ζώνη, καθώς και σε γύρω δρόμους.

Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένες διασταυρώσεις, στις οποίες τα οχήματα θα εξακολουθούν να μπορούν να διασχίζουν τον δρόμο. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Oxford Circus και η διασταύρωση με τη New Bond Street.

Oxford Street: Πώς θα γίνονται οι παραδόσεις στα καταστήματα;

Μπορεί οι βιτρίνες να χρειάζονται λιγότερα αυτοκίνητα μπροστά τους, τα καταστήματα, όμως, εξακολουθούν να χρειάζονται εμπορεύματα!

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούν παραδόσεις εκτός των ωρών πεζοδρόμησης, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδρομές πρόσβασης.

Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα

Η αλλαγή σημαίνει ότι τα οχήματα δε θα μπορούν πλέον να διασχίζουν ολόκληρο το μήκος της Oxford Street, ενώ η τροφοδοσία των καταστημάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες.

Oxford Street: Τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία;

Το σχέδιο προβλέπει ότι τα ηλεκτρικά αμαξίδια και τα σκούτερ κινητικότητας θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται στην περιοχή.

Παράλληλα, οι σταθμοί Bond Street και Tottenham Court Road, που εξυπηρετούν το μετρό και τη γραμμή Elizabeth, διαθέτουν πρόσβαση χωρίς σκαλοπάτια, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των επιβατών με αναπηρία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την περιοχή, χρησιμοποιώντας τους κάθετους δρόμους που διασχίζουν την Oxford Street.

Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων μεταφοράς φορτίων για τη συλλογή απορριμμάτων και τον καθαρισμό των δρόμων κατά τις ώρες της πεζοδρόμησης.

Oxford Street: Θα γεμίσει δέντρα, παγκάκια και χώρους για καφέ;

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έχει παρουσιάσει ένα όραμα για την Oxford Street ως έναν μεγάλο δημόσιο χώρο, με υπαίθριους χώρους εστίασης και αναβαθμισμένο αστικό εξοπλισμό.

Στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να τοποθετηθούν περισσότερα δέντρα και καθίσματα, ενώ ο φωτισμός του δρόμου πρόκειται να αναβαθμιστεί.

Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα

Σε ορισμένα σημεία, το οδόστρωμα θα ανυψωθεί ώστε να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα πεζοδρόμια. Έτσι, θα δημιουργηθούν χώροι που θα μπορούν να αξιοποιούνται ως δημόσιες πλατείες και σημεία εκδηλώσεων.

Η φιλοδοξία είναι η Oxford Street να μην αποτελεί απλώς ένα μέρος από το οποίο περνάς για να ψωνίσεις, αλλά έναν χώρο όπου αξίζει να μείνεις λίγο περισσότερο.

Oxford Street: Γιατί προχωρά τώρα η πεζοδρόμηση;

Η αλλαγή έρχεται έπειτα από δεκαετίες σχεδιασμού και διαφωνιών για το μέλλον του εμπορικού δρόμου.

Για τον Σαντίκ Καν, η πεζοδρόμηση αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας για καθαρότερη ατμόσφαιρα και αναβάθμιση του κέντρου της βρετανικής πρωτεύουσας. Καθοριστική ήταν και η στήριξη της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία επέτρεψε να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις των τοπικών δημοτικών αρχών.

Το εγχείρημα έχει, παράλληλα, διεθνές ενδιαφέρον. Η Oxford Street προσελκύει εκατομμύρια ξένους επισκέπτες κάθε χρόνο και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σημεία της Βρετανίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Λονδίνο έχει μελετήσει την πεζοδρόμηση του κέντρου του Σίδνεϊ και έχει συζητήσει το σχέδιο με τη Βαρκελώνη, όπου η La Rambla αντιμετωπίζει επίσης προβληματισμούς σχετικά με την κατάστασή της.

Θα πεζοδρομηθεί τελικά ολόκληρη η Oxford Street;

Το τμήμα που κλείνει τώρα για τα οχήματα χαρακτηρίζεται ως η πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδίου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η πεζοδρόμηση ολόκληρου του δρόμου είναι δεδομένη. Η επόμενη κίνηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία ή την αποτυχία της πρώτης φάσης.

Θα καταφέρει η Oxford Street να γίνει ένας πιο ευχάριστος χώρος για τους πεζούς, χωρίς να δημιουργήσει νέα προβλήματα στις μετακινήσεις και στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων; Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη.

Μέχρι τότε, ένα είναι βέβαιο∙ ο διάσημος εμπορικός δρόμος του Λονδίνου ετοιμάζεται για μια σημαντική αλλαγή, με λιγότερα οχήματα και περισσότερο χώρο για περπάτημα, βόλτες και ψώνια.

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