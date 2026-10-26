Μεξικό: 16χρονη εφηύρε μηχανή που σβήνει φωτιές με ήχο

Απέσπασε χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό επιστήμης στην Ινδονησία

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16χρονη εφηύρε μηχανή που σβήνει φωτιές με ήχο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 16χρονη Ángela Karime Venegas Hernández από το Μεξικό δημιούργησε τη συσκευή Vortex Tech, που σβήνει φωτιές με ηχητικά κύματα.
  • Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση Επιστήμης και Εφευρέσεων ISIF 2026 στην Ινδονησία.
  • Η συσκευή χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα 30 Hz για να διαταράξει τη διαδικασία καύσης, σβήνοντας μικρές φλόγες σε 5-8 δευτερόλεπτα.
  • Η εφεύρεση είναι πειραματική και δεν έχει πιστοποίηση για επαγγελματική χρήση στην πυρόσβεση.
  • Η επιτυχία της προκάλεσε ενδιαφέρον στη χώρα και δημόσιες συγχαρητήρια από την πρόεδρο του Μεξικού.

Μια 16χρονη μαθήτρια από το Μεξικό κατάφερε να ξεχωρίσει σε διεθνή διαγωνισμό επιστήμης, παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη συσκευή που επιχειρεί να σβήνει φωτιές με τη δύναμη του ήχου. Η Ángela Karime Venegas Hernández κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση Επιστήμης και Εφευρέσεων ISIF 2026, στην Ινδονησία, με το Vortex Tech, ένα πειραματικό σύστημα πυρόσβεσης που δεν χρησιμοποιεί νερό, αφρό ή χημική σκόνη για να καταστείλει μικρές φλόγες.

Η εφεύρεσή της βασίζεται σε μια ιδέα που μοιάζει παράδοξη. Πώς μπορεί ο ήχος, κάτι που δεν βλέπουμε ούτε αγγίζουμε, να σβήσει μια φωτιά; Η νεαρή δημιουργός από την πόλη Αλταμίρα, στην πολιτεία Ταμαουλίπας του Μεξικού, έδωσε τη δική της απάντηση μέσα από ένα τεχνολογικό πρωτότυπο που κέρδισε τη διεθνή αναγνώριση.

Μεξικό: Πώς λειτουργεί η μηχανή που σβήνει φωτιές με ήχο

Το Vortex Tech χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα χαμηλής συχνότητας για να διαταράξει τις συνθήκες που επιτρέπουν σε μια φλόγα να παραμένει αναμμένη.

Η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία 12 volt και διαθέτει γεννήτρια συχνοτήτων, ενισχυτή και ηχείο. Τα εξαρτήματα παράγουν ηχητικά κύματα συχνότητας περίπου 30 hertz (Hz), τα οποία δημιουργούν αναταράξεις στον αέρα γύρω από τη φλόγα.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διαταραχθεί η διαδικασία της καύσης και να σβήσει η φωτιά, χωρίς να απαιτείται άμεση εκτόξευση νερού ή άλλου κατασβεστικού υλικού.

16χρονη μαθήτρια από το Μεξικό κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό επιστημών στην Ινδονησία

16χρονη μαθήτρια από το Μεξικό κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό επιστημών στην Ινδονησία

Η αρχή θυμίζει, σε έναν βαθμό, το σβήσιμο ενός κεριού όταν φυσάμε προς το φυτίλι. Στην περίπτωση του Vortex Tech, όμως, την επίδραση στον αέρα προκαλούν τα ηχητικά κύματα που παράγει η συσκευή.

Το μηχάνημα φέρεται να σβήνει μικρές φλόγες μέσα σε περίπου πέντε έως οκτώ δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αυτός αφορά δοκιμές σε ελεγχόμενες συνθήκες και δεν αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες ή ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Μεξικό: Το χρυσό μετάλλιο και η διεθνής διάκριση

Η διάκριση της Venegas Hernández ήρθε στο πλαίσιο της International Science and Invention Fair 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Ινδονησία.

Το χρυστό μετάλλιο της 16χρονης

Το χρυστό μετάλλιο της 16χρονης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον διαγωνισμό παρουσιάστηκαν περίπου 110 επιλεγμένα έργα από περίπου 25 χώρες.

Πέρα από το χρυσό μετάλλιο, η Μεξικανή μαθήτρια έλαβε και την ειδική διάκριση IYSA Semi Grand Award, η οποία της δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Ολυμπιάδα Διεθνών Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Έργων της Ινδονησίας (I2ASPO).

Η εφεύρεσή της, με τίτλο «Σύστημα Πυρόσβεσης με Χρήση Ακουστικών Κυμάτων», είχε προηγουμένως διακριθεί σε διαγωνισμό δημιουργικότητας και τεχνολογικής καινοτομίας στην πολιτεία Ταμαουλίπας.

Η επιτυχία της προκάλεσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα του μεξικανικού Τύπου, ευρύτερο ενδιαφέρον στη χώρα, ενώ η πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, τη συνεχάρη δημόσια για τη διάκρισή της.

Η 16χρονη εφηύρε μια συσκευή που σβήνει φωτιές με τον ήχο

Η 16χρονη εφηύρε μια συσκευή που σβήνει φωτιές με τον ήχο

Μεξικό: Μπορεί ο ήχος να αντικαταστήσει τους πυροσβεστήρες;

Παρά τον ενθουσιασμό που προκαλεί η ιδέα, το Vortex Tech παραμένει ένα πειραματικό μαθητικό πρωτότυπο. Το χρυσό μετάλλιο επιβραβεύει την επιστημονική καινοτομία του έργου, αλλά δεν ισοδυναμεί με πιστοποίηση για επαγγελματική χρήση στην πυρόσβεση.

Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας συσκευής  εξαρτάται από το μέγεθος της φλόγας, το είδος του καυσίμου, την απόσταση από την πηγή της φωτιάς και τις συνθήκες ροής του αέρα.

Η 16χρονη που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο για τη συσκευή της

Η 16χρονη που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο για τη συσκευή της

Μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα  της συσκευής σε μεγάλες πυρκαγιές ή σε διαφορετικές κατηγορίες καυσίμων. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν έχει λάβει εμπορική πιστοποίηση ή αν έχει ολοκληρώσει τις ανεξάρτητες δοκιμές για πρακτική εφαρμογή.

Για να περάσει το Vortex Tech από το στάδιο του πρωτοτύπου σε μια ενδεχόμενη πρακτική εφαρμογή, θα χρειαστούν επαναλαμβανόμενες, ανεξάρτητες δοκιμές, αξιολόγηση της ασφάλειας και έλεγχος της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς πυροπροστασίας.

Η επιτυχία της 16χρονης δείχνει μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση πειραματικής έρευνας, στην οποία οι φυσικές ιδιότητες των ηχητικών κυμάτων αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

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