Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Την Τετάρτη η στρατιωτική παρέλαση

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 27.10.26, 12:06

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Με συγκίνηση και υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσει την παρέλαση, ενώ σε ισχύ είχαν τεθεί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Η παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή ξεκίνησε από τη Διαγώνιο και θα ολοκληρωθεί στην Ι. Δραγούμη. Η εξέδρα των επισήμων ήταν στημένη στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους.

Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Ποιοι συμμετείχαν στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης:

Α΄ΟΜΑΔΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ (Σημαιοφόροι ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ/ΛΥΚΕΙΩΝ). Τα τμήματα των Σημαιοφόρων θα συμμετάσχουν και στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

  • ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 33ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ), Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος
  • ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο Πρότυπο Θεσ/νίκης, 5ο Θεσ/νίκης, 6ο Θεσ/νίκης, 7ο Θεσ/νίκης, 11ο Θεσ/νίκης, 15ο Θεσ/νίκης, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών –Βαρήκοων Θεσ/νίκης

– Φιλαρμονική ορχήστρα Παπαφείου «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» – Παπάφειο Ίδρυμα

Β ΄ΟΜΑΔΑ (ΛΥΚΕΙΑ)

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ: 10ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 14ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 17ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 24ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 32ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Θεσ/νίκης

– Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού

  • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ: 1ο Ανατόλια, Απόστολος Παύλος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο, Αρσάκειο, Ελληνικό Κολλέγιο, Κολέγιο Δελασάλ

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο, Τετάρτη, με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, στις 11.00, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

*Φωτογραφίες: INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

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