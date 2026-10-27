Χωριάτικο: Έρευνα σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο - Πώς δρούσε το δίκτυο

Οι 520 εταιρίες και η ζημιά 120 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/10/2026)

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Νέα δεδομένα φέρνει η υπόθεση της απάτης της αλυσίδας φούρνων Χωριάτικο, μετά τις 59 συλλήψεις και την άσκηση διώξεων για 9 κακουργήματα και 2 πλημμελήματα σε βάρος των κατηγορουμένων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο ιδιοκτήτης, ένα εκτεταμένο πλέγμα εταιρειών που συνδέεται με φούρνους, εστιατόρια, χώρους διασκέδασης και τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η πιθανή ζημιά προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα αφορά δραστηριότητες σε Αττική, Μύκονο και Ρόδο. Οι Αρχές εξετάζουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, πώς γινόταν η μεταφορά υποχρεώσεων από εταιρεία σε εταιρεία και αν το εταιρικό αυτό δίκτυο χρησιμοποιήθηκε για φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Χωριάτικο: Βαριές ποινικές διώξεις για 9 κακουργήματα στους 59 συλληφθέντες

Η υπόθεση έχει και σοβαρή εργασιακή διάσταση, καθώς μόνο στη Ρόδο οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον επιχειρηματία εκτιμάται ότι απασχολούν περίπου 500 εργαζομένους. Αν συνυπολογιστούν τα καταστήματα Χωριάτικο, άλλες επιχειρήσεις αρτοποιίας, μονάδες εστίασης και τουριστικές εγκαταστάσεις, οι θέσεις εργασίας που επηρεάζονται μπορεί να φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφορία για γενικευμένη αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων.

Χωριάτικο: Έρευνα σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο - Πώς δρούσε το δίκτυο

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ελεγχόμενες εταιρείες αγγίζουν τις 520 / ΙΝΤΙΜΕ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Χωριάτικο: Οι 520 εταιρείες, οι τραπεζικοί έλεγχοι και οι δεσμεύσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ελεγχόμενες εταιρείες αγγίζουν τις 520. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η σχέση ανάμεσα στον δηλωμένο τζίρο και τις πραγματικές κινήσεις των λογαριασμών. Από τις διασταυρώσεις τραπεζικών στοιχείων με τις δηλώσεις στο MyDATA φέρεται να προέκυψαν μεγάλες αποκλίσεις.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες είχαν στρέψει την προσοχή τους εδώ και μήνες σε άλλη γνωστή αλυσίδα φούρνων, αλλά και στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη του Χωριάτικο. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και πιθανές μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό. Τώρα έχουν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία και λογαριασμοί, με εξαίρεση λογαριασμούς μισθοδοσίας ώστε να συνεχιστεί η πληρωμή εργαζομένων

Χωριάτικο: Στο «μικροσκόπιο» 3 γυναίκες με καταθέσεις 6.000.000 ευρώ

Τα ποσά που αποδίδονται στην υπόθεση είναι υψηλά: περίπου 43 εκατ. ευρώ αφορούν μη αποδοθέντα ΦΠΑ, 39 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές και 38 εκατ. ευρώ άλλες φορολογικές υποχρεώσεις και επιστρεπτέες προκαταβολές. Παράλληλα, σε κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν 400.000 ευρώ, ενώ μετά τη δέσμευση περιουσιών εντοπίστηκαν τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί σε ονόματα γυναικών που εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι» με 6 εκατ. ευρώ, καθώς και λογαριασμός στη Δανία που ερευνάται ως πιθανό «πλυντήριο».

Χωριάτικο: Πώς φέρεται να δρούσε το δίκτυο

Στη δικογραφία και στα ερευνητικά στοιχεία αναφέρονται γνωστές αλυσίδες με είδη φούρνου. Εξετάζονται ακόμη καφέ-μπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, οργανωμένες παραλίες και επιχειρήσεις στην Αττική, στη Μύκονο και στη Ρόδο. 

Η εικόνα που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν οι έρευνες είναι ένα σύστημα διαδοχικών εταιρειών, όπου επιχειρήσεις έκλειναν και άλλες άνοιγαν στο ίδιο σημείο, με διαφορετικό ΑΦΜ και άλλη επωνυμία, αλλά με το ίδιο αντικείμενο. Ως διαχειριστές εμφανίζονταν «αχυράνθρωποι», πρόσωπα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, συχνά με οικονομικά προβλήματα ή προχωρημένη ηλικία.

Οι έρευνες αγγίζουν και το ενδεχόμενο αγοράς ακινήτων για τη νομιμοποίηση μετρητών. Παράλληλα, εξετάζεται υπόθεση σύλληψης από το Λιμενικό στα τέλη Αυγούστου, όταν άνδρας βρέθηκε με 950.000 ευρώ μετρητά, που φέρεται να ήταν εισπράξεις του κυκλώματος. 

Χωριάτικο: Οι εξαγορές, οι φούρνοι και το δίκτυο εταιρειών στο μικροσκόπιο

Χωριάτικο: Έρευνα σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο - Πώς δρούσε το δίκτυο

Οι έρευνες αγγίζουν και το ενδεχόμενο αγοράς ακινήτων για τη νομιμοποίηση μετρητών / ΙΝΤΙΜΕ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Χωριάτικο: Ο ρόλος του πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και οι επαφές με την ΕΛ.ΑΣ.

Ξεχωριστό σκέλος της δικογραφίας αφορά τις επαφές που φέρεται να διατηρούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Χωριάτικο με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει, μεταξύ άλλων, οι σχέσεις του με πρώην ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Μεταξύ των 59 συλληφθέντων βρίσκεται και γνωστός πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Οι ερευνητές εξετάζουν τον βαθμό εμπλοκής του και το αν λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στον επιχειρηματία και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς να ασκούν, κατά την εκτίμηση των Αρχών, τον πραγματικό έλεγχο.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης συνελήφθη στα Ιωάννινα, πιθανόν λίγο πριν περάσει τα σύνορα με την Αλβανία. Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, ενημερώθηκαν για τις βαρύτατες κατηγορίες και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ναρκωτικά. 

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