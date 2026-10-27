Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα σήμερα, Τρίτη, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε κατάσταση κινητοποίησης, με Red Code, έχουν τεθεί εννέα περιοχές, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως και την Τετάρτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται κυρίως οι ανατολικές περιοχές της χώρας, με την Αττική να περιλαμβάνεται στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής.

Κακοκαιρία: Οι 9 περιοχές σε Red Code

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί οι ακόλουθες περιοχές:

Στερεά Ελλάδα: Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

Θεσσαλία: Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας.

Αττική: Η Περιφέρεια Αττικής.

Νότιο Αιγαίο: Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων.

Βόρειο Αιγαίο: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Για την Αττική και το Βόρειο Αιγαίο, η απόφαση για την υπαγωγή σε Red Code ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς συνεκτιμήθηκαν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Στόχος είναι η έγκαιρη ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η εφαρμογή των απαραίτητων προληπτικών μέτρων.

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία σήμερα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις εξής περιοχές:

Σποράδες και Εύβοια: Έντονα φαινόμενα έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αττική: Βροχές και καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, από αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το μεσημέρι, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Θεσσαλία: Κυρίως στη Μαγνησία και τη Λάρισα, από τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ η έντασή τους απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους πολίτες.

Καιρός την 28η Οκτωβρίου: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με την ΕΜΥ να διατηρεί τις προειδοποιήσεις για αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας.

Ειδικότερα:

Θεσσαλία: Στη Μαγνησία και τη Λάρισα, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Σποράδες και Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το βράδυ, με κόκκινη προειδοποίηση.

Δωδεκάνησα: Ισχύει κόκκινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, προβλέπονται κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα έως αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αττική: Βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η κόκκινη προειδοποίηση αφορά, σύμφωνα με το δελτίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Καιρός: Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Η σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας αναμένεται από την Τετάρτη, ωστόσο τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποιήσεις.