Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι θα γίνει την 28η Οκτωβρίου;

Την Κυριακή ξεκινά η κακοκαιρία - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

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Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας και την αστάθεια να διατηρείται, σύμφωνα με την πρόγνωση, έως και την 28η Οκτωβρίου. Τα φαινόμενα αναμένεται να απασχολήσουν κυρίως την κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Η μεταβολή θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί σταδιακά προς τα ανατολικά, βάζοντας τέλος στο σχετικά ήπιο και θερμό για την εποχή σκηνικό των προηγούμενων ημερών.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Τι αναμένεται ανήμερα της εθνικής επετείου

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσει και τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Η πρώτη σημαντική μεταβολή αναμένεται την Κυριακή, όταν το σύστημα θα κινηθεί από τη δυτική Ελλάδα προς την υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έως το μεσημέρι της Κυριακής οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη εκτιμάται ότι θα είναι οι περιοχές που θα μείνουν κυρίως εκτός της ζώνης των φαινομένων σε αυτή την πρώτη φάση.

Στη συνέχεια, η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και νησιωτικές περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου.

Καιρός: Τι προβλέπεται για την Αττική 

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ παράλληλα προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στην Πελοπόννησο, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, το κύριο βάρος της αστάθειας αναμένεται να μετατοπιστεί στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα.

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, ενώ οι Κυκλάδες και η Κρήτη συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες για πιο έντονα φαινόμενα.

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Για σήμερα πάντως, Σάββατο, ο καιρός διατηρεί πιο ήπια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
 

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