Αλλάζει ξανά ο καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές, κρύο και χιόνια!

H πρόγνωση από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

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Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Μετά τη σύντομη ανάπαυλα με τον ηπιότερο καιρό σήμερα, το σκηνικό αλλάζει ξανά από αύριο, με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. 

Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή: Κρύο και ισχυρές βροχές σε έξι περιοχές

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στην Αττική αναμένονται νέες βροχοπτώσεις από το απόγευμα της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου.  

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στην περιοχή του Λαυρίου και γύρω από την Πάρνηθα, όπου δεν αποκλείεται να εμφανιστούν ακόμη και νιφάδες χιονιού, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, κυρίως το Σάββατο. 

Στο λεκανοπέδιο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Όπως εξήγησε η Ματίνα Μπέρου, αν και οι βροχές δεν αναμένεται να είναι τόσο έντονες όσο εκείνες των προηγούμενων ημερών, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι θα επηρεαστούν ξανά περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί από την κακοκαιρία. 

Ο καιρός για την Αττική έως το Σάββατο 17/10

Καιρός: Ποιες περιοχές θα έχουν τις περισσότερες βροχές 

Στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης θα βρεθεί η Εύβοια, όπου αναμένονται οι περισσότερες βροχοπτώσεις, καθώς και οι Σποράδες. 

Αρκετές βροχές προβλέπονται επίσης στη Μαγνησία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη

Από το μεσημέρι του Σαββάτου, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να σταματήσουν και ο καιρός να παρουσιάσει βελτίωση. 

Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου

Αισθητό κρύο το Σάββατο – Χιόνια στα ορεινά 

Παρά την υποχώρηση των φαινομένων, το κρύο θα είναι αισθητό το Σάββατο, με τη θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας να κυμαίνεται από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, ο υδράργυρος θα πέσει κάτω από το μηδέν, ενώ σε υψόμετρα άνω των 1.500 μέτρων, οι βροχοπτώσεις θα έχουν τη μορφή χιονιού. 

Την Κυριακή, πάντως, ο καιρός αναμένεται να είναι βελτιωμένος, με τα φαινόμενα να υποχωρούν και τις συνθήκες να γίνονται πιο ήπιες. 

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