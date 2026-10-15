Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή: Κρύο και ισχυρές βροχές σε έξι περιοχές

Η πρόγνωση από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

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Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή: Κρύο και ισχυρές βροχές σε έξι περιοχές
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Η πρόγνωση του καιρού από την Ματίνα Μπέρου - Δελτίο Ειδήσεων Star (12/10/2026)

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Η κακοκαιρία έχει υποχωρήσει αφήνοντας πίσω της μεγάλα ύψη βροχής. Ο καιρός σήμερα κάνει ένα μιρό «διάλειμμα», όμως από αύριο αλλάζει πάλι ο καιρός

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, η κακοκαιρία που επηρέασε το προηγούμενο διήμερο μεγάλο μέρος της χώρας αφήνει πίσω της πολύ υψηλά ύψη βροχής, ενώ σήμερα τα φαινόμενα επιμένουν στην Κρήτη έως το απόγευμα. Αν και για λίγες ώρες η υπόλοιπη χώρα θα παρουσιάσει σχετική ύφεση, από αύριο (Παρασκευή 16/10) το μεσημέρι ξεκινά νέος γύρος βροχών από τη Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο, με σταδιακή επέκταση προς περισσότερες περιοχές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η νέα μεταβολή αναμένεται από αύριο το μεσημέρι. Οι βροχές θα αρχίσουν από τη Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένεται ξανά στις περιοχές που δέχθηκαν ήδη ισχυρά φαινόμενα από χθες.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές που δέχθηκαν εξαιρετικά μεγάλο όγκο νερού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στην Εύβοια, τις Σποράδες και το Άγιο Όρος έπεσε ποσότητα νερού που ξεπέρασε τις τρεις φορές το νερό ολόκληρου του Οκτωβρίου. Στη Ρόδο η καταγραφή ήταν ίση με πέντε φορές την ετήσια ποσότητα, ενώ στην Αττική έπεσε περίπου διπλάσια ποσότητα.

Νέα επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή 

Από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το πρωί του Σαββάτου, αρκετές βροχές αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα, ωστόσο, θα κινηθούν γρήγορα ανατολικότερα. Στη συνέχεια αναμένεται να περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου μετά το μεσημέρι του Σαββάτου εκτιμάται ότι θα σταματήσουν.

Το Σάββατο αναμένεται αισθητά πιο κρύο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 15 με 17 βαθμούς. Η αλλαγή αυτή θα γίνει περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια της νύχτας και στις ορεινές περιοχές.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινά τμήματα πάνω από τα 1.500 μέτρα. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να σημειωθεί ασθενής χιονόπτωση και στην Πάρνηθα.

Καιρός: Στην Αττική βροχές ως το μεσημέρι του Σαββάτου 

Για την Αττική, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι το κρύο και οι βροχές από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού και συγκαταλέγεται στις ζώνες που παραμένουν υπό παρακολούθηση λόγω της νέας επιδείνωσης.

Το σκηνικό των επόμενων ωρών δείχνει ότι, παρά τη σημερινή μικρή ανάπαυλα στις περισσότερες περιοχές, η κακοκαιρία δεν έχει περάσει ακόμα. 

Ρόδος: Επί ποδός τα συνεργεία για την αποκατάσταση των καταστροφών

Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή: Κρύο και ισχυρές βροχές σε έξι περιοχές

Αποστολή Star στη Ρόδο / Άρης Λάμπος (Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων 15/10/2026)

Η Ρόδος «μετρά» τις πληγές της μετά τη σαρωτική κακοκαιρία που έπληξε το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του. Τα ορμητικά νερά των ρεμάτων μετέφεραν μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών, ιδιαίτερα στο Φαληράκι και σε άλλες περιοχές.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 200 κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια κατοικιών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου και εθελοντές εργάζονται για τον καθαρισμό των παραλιών, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά και οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν τις ζημιές. 

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