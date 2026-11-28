Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ, αφού η κακοκαιρία Άργος φέρνει σε αρκετές περιοχές της χώρας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το Σάββατο τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή θα κινηθούν ανατολικότερα, βάζοντας στο στόχαστρο και την Αττική.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα, στην Αττική απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από το βράδυ έως και το απόγευμα της Κυριακής, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν περιοχές γύρω από την Πάρνηθα, όπως:

οι Θρακομακεδόνες

ο Άγιος Στέφανος

η Αυλώνα

o Ωρωπός

η Δυτική Αττική, με τα Βίλια και τις Ερυθρές

Έντονα φαινόμενα αναμένονται σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, μέσα σε λίγες ώρες ενδέχεται να πέσει στην Αττική ποσότητα βροχής αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου μήνα.

Οι πιο δύσκολες ώρες εκτιμάται ότι θα είναι προς το ξημέρωμα και ξανά κοντά στο μεσημέρι.

Μάλιστα, στην Πάρνηθα, καθώς και στον Κιθαιρώνα αναμένεται χιονόπτωση αύριο το βράδυ.

Παράλληλα, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο θα πρέπει να ενημερωθούν για πιθανές απαγορεύσεις απόπλου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τα 7 με 9 μποφόρ.

Κακοκαιρία Άργος: Οι περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση και οι χιονοπτώσεις

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται επίσης:

στην Ανατολική Θεσσαλία

τη Λάρισα

τη Μαγνησία

τις Σποράδες

την Εύβοια

την Ανατολική Στερεά

τη Φθιώτιδα

τη Βοιωτία

Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, επηρεάζοντας την Κορινθία, την Αργολίδα, την Αρκαδία και τη Λακωνία.

Για τις περιοχές αυτές έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Κακοκαιρία Άργος: Πού θα χιονίσει

Την ίδια ώρα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Μάλιστα, στη Μακεδονία και τη Θράκη χιόνια ενδέχεται να πέσουν ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι και τη Δευτέρα και την Τρίτη, με ριπές έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

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