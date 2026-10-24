Νέες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού που ερευνάται στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής από μεγάλη αλυσίδα εστίασης αποκαλύπτονται μέσα από τηλεφωνικές συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στους διαλόγους γίνεται αναφορά στη λειτουργία των λεγόμενων «κερασμάτων», σε συγκεκριμένα όρια αξίας παραγγελιών, αλλά και σε παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση της έκδοσης αποδείξεων.

Η ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 23 άτομα, ενώ οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης και την κακουργηματική φοροδιαφυγή.

Διάλογοι «φωτιά» αποκαλύπτουν πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός χάρη στον οποίο η αλυσίδα εστίασης απέκρυβε εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο

Αλυσίδα εστίασης: «Μέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα»

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον τεχνικό διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ρωτά τι έχει γίνει με τη λειτουργία των «κερασμάτων». Ο συνομιλητής του εξηγεί τις αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί, καθώς και τους περιορισμούς που αφορούν στη συχνότητα χρήσης της συγκεκριμένης δυνατότητας.

Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα (ακατάληπτη λέξη) και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα.

Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα (ακατάληπτη λέξη) και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα. Τεχνικός διαχειριστής: Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον [υπαρχηγό] μάξιμουμ δύο τον μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό.

Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον [υπαρχηγό] μάξιμουμ δύο τον μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν;

Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν; Τεχνικός διαχειριστής: Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία φορά στις εξήντα μέρες.

Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία φορά στις εξήντα μέρες. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι.

Ναι. Τεχνικός διαχειριστής: Το είχαμε πάει μία φορά στις τριάντα. Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο φορές το μήνα. Οπότε το βάλαμε μία φορά στις δεκαπέντε να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές.

Το είχαμε πάει μία φορά στις τριάντα. Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο φορές το μήνα. Οπότε το βάλαμε μία φορά στις δεκαπέντε να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Να κάνει δεύτερη φορά δηλαδή;

Να κάνει δεύτερη φορά δηλαδή; Τεχνικός διαχειριστής: Στο μήνα, μέχρι δεύτερη φορά.

Στο μήνα, μέχρι δεύτερη φορά. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Μία (1), μία (1), α στο καπάκι. Κάθε, μετά από δεκαπέντε (15) μέρες.

Μία (1), μία (1), α στο καπάκι. Κάθε, μετά από δεκαπέντε (15) μέρες. Τεχνικός διαχειριστής: Αυτό κοιτάει κάθε μέρα. Χτυπάει προοδευτικά κατάλαβες.

Αυτό κοιτάει κάθε μέρα. Χτυπάει προοδευτικά κατάλαβες. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ξαναδίνει, να μη του ξαναδίνει μετά από δεκαπέντε;

Ξαναδίνει, να μη του ξαναδίνει μετά από δεκαπέντε; Τεχνικός διαχειριστής: Σωστά, έτσι ακριβώς. Μόνο μετά από ακριβώς δεκαπέντε μέρες θα μπορέσει να του ξαναδώσει. Από δεκαπέντε και πάνω τον αφήνει να ξαναδώσει.

Σωστά, έτσι ακριβώς. Μόνο μετά από ακριβώς δεκαπέντε μέρες θα μπορέσει να του ξαναδώσει. Από δεκαπέντε και πάνω τον αφήνει να ξαναδώσει. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι ελπίζω να μη φωνάξουνε, εντάξει.

Στη συνέχεια, ο τεχνικός διαχειριστής αναφέρεται σε ενημέρωση που έχει γίνει προς άλλο στέλεχος, καθώς και σε άλλα χαρακτηριστικά του συστήματος που, όπως λέει, δεν έχουν μεταβληθεί.

Στους διαλόγους αυτούς ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας έχει καταγραφεί να συνομιλεί με τον τεχνικό που του εξηγεί πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός με τα «κεράσματα»

Τεχνικός διαχειριστής: Μου είπε και ο [συνεργάτης], τον ενημέρωσα και τον [συνεργάτη] χτες τον πήρα τηλέφωνο, ότι αυτό είναι το μόνο κριτήριο που μπορούμε να πειράξουμε, όλα τα άλλα δεν πειράζονται ουσιαστικά.

Μου είπε και ο [συνεργάτης], τον ενημέρωσα και τον [συνεργάτη] χτες τον πήρα τηλέφωνο, ότι αυτό είναι το μόνο κριτήριο που μπορούμε να πειράξουμε, όλα τα άλλα δεν πειράζονται ουσιαστικά. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι.

Ναι. Τεχνικός διαχειριστής: Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα όριο των σαράντα ευρώ. Ότι μέχρι σαράντα ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο [συνεργάτης] μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε δεκαπέντε μέρες να μπορούν να κάνουνε ένα κέρασμα στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε.

Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα όριο των σαράντα ευρώ. Ότι μέχρι σαράντα ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο [συνεργάτης] μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε δεκαπέντε μέρες να μπορούν να κάνουνε ένα κέρασμα στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Εντάξει έγινε αγόρι μου.

Αλυσίδα εστίασης: «Μη κάνει κανένας μ@@ς καινούργιος και στείλει κανένα μήνυμα»

Σε δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία, ο ιδιοκτήτης αλυσίδας μιλά με τον φερόμενο υπαρχηγό της οργάνωσης για τις αλλαγές στο σύστημα και την ενημέρωση των στελεχών. Στη συζήτηση γίνεται αναφορά στην ανάγκη να εξεταστεί η πορεία της συγκεκριμένης λειτουργίας, αλλά και στην προφορική επικοινωνία αντί των γραπτών μηνυμάτων.

Στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστίασης στους επίμαχους διαλόγους εφιστά προσοχή για να μην «προδοθούν» μόνοι τους

Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι δες.

Ναι δες. Υπαρχηγός: Θα πάω να τους δω λίγο.

Θα πάω να τους δω λίγο. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Δες το θέμα με τα κεράσματα τι έκανε ο άλλος, τι βγαίνει.

Δες το θέμα με τα κεράσματα τι έκανε ο άλλος, τι βγαίνει. Υπαρχηγός: Το έχει φτιάξει ο [τεχνικός διαχειριστής], θέλω να τον δω σήμερα γιατί με πήρε τηλέφωνο προχτές που ήμουνα χάλια.

Το έχει φτιάξει ο [τεχνικός διαχειριστής], θέλω να τον δω σήμερα γιατί με πήρε τηλέφωνο προχτές που ήμουνα χάλια. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι.

Ναι. Υπαρχηγός: Και μου λέει έτσι και έτσι και έτσι. Του λέω για πες μου τι έκανες, ένα δύο μου λέει κάνω αυτό αυτό αυτό, λέω κάντο και ενημέρωσε και τον [συνεργάτη], δε σε ενημέρωσε;

Και μου λέει έτσι και έτσι και έτσι. Του λέω για πες μου τι έκανες, ένα δύο μου λέει κάνω αυτό αυτό αυτό, λέω κάντο και ενημέρωσε και τον [συνεργάτη], δε σε ενημέρωσε; Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Μου το ‘πε μου το ‘πε, μου το ‘πε.

Μου το ‘πε μου το ‘πε, μου το ‘πε. Υπαρχηγός: Ωραία αυτό θα το δω.

Ωραία αυτό θα το δω. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι δες και το, αυτό θα το βάλουμε μπροστά.

Ναι δες και το, αυτό θα το βάλουμε μπροστά. Υπαρχηγός: Αυτό θα το δω, θα το δω γιατί του’ πα να το δει σε πόσα σημεία έχει φτάσει και του είπα και στον [συνεργάτη] ότι δεν ενημερώνει κανένας τίποτα, μόνο με το στόμα.

Αυτό θα το δω, θα το δω γιατί του’ πα να το δει σε πόσα σημεία έχει φτάσει και του είπα και στον [συνεργάτη] ότι δεν ενημερώνει κανένας τίποτα, μόνο με το στόμα. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι εννοείται. Και επίσης, και επίσης.

Ναι εννοείται. Και επίσης, και επίσης. Υπαρχηγός: Ούτε μήνυμα, μη κάνει κανένας μ@@ς καινούργιος και στείλει κανένα μήνυμα.

Ούτε μήνυμα, μη κάνει κανένας μ@@ς καινούργιος και στείλει κανένα μήνυμα. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Καλά ελπίζω πως αυτό είναι.

Καλά ελπίζω πως αυτό είναι. Υπαρχηγός: Ε εντάξει ξέρω ‘γω, το λέω πάντα εγώ, ξέρεις γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι πρέπει να σκέφτεσαι τα πάντα και να φυλάς τον κώλο σου απ’ όλες τις πάντες. Οπότε επαναλαμβάνω δέκα φορές για να’ μαι εντάξει, τι να κάνω.

Ε εντάξει ξέρω ‘γω, το λέω πάντα εγώ, ξέρεις γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι πρέπει να σκέφτεσαι τα πάντα και να φυλάς τον κώλο σου απ’ όλες τις πάντες. Οπότε επαναλαμβάνω δέκα φορές για να’ μαι εντάξει, τι να κάνω. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι καλά έκανες (ακατάληπτη λέξη).

Ναι καλά έκανες (ακατάληπτη λέξη). Υπαρχηγός: Ε τώρα σου λέω, μόνο ένας καινούργιος επιθεωρητής μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι είναι κάτι απλό ας πούμε.

Ε τώρα σου λέω, μόνο ένας καινούργιος επιθεωρητής μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι είναι κάτι απλό ας πούμε. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Όχι δε θα μιλήσει ο επιθεωρητής γι’ αυτό.

Όχι δε θα μιλήσει ο επιθεωρητής γι’ αυτό. Υπαρχηγός: Α θα το πάρει ο [συνεργάτης] όλο πάνω του.

Α θα το πάρει ο [συνεργάτης] όλο πάνω του. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Όχι όχι λάθος, μόνο του. Καταρχήν ότι είναι αυτή την στιγμή, όχι δε θα πει τίποτα.

Όχι όχι λάθος, μόνο του. Καταρχήν ότι είναι αυτή την στιγμή, όχι δε θα πει τίποτα. Υπαρχηγός: Τίποτα κανένας.

Τίποτα κανένας. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Το μόνο που θα πει ο [συνεργάτης], σε κανένα, ούτε ο [συνεργάτης] θα ξέρει.

Το μόνο που θα πει ο [συνεργάτης], σε κανένα, ούτε ο [συνεργάτης] θα ξέρει. Υπαρχηγός: Οκέι, άρα το τσεκάρω εγώ με το [στέλεχος] τότε και δεν κάνω κάτι.

Οκέι, άρα το τσεκάρω εγώ με το [στέλεχος] τότε και δεν κάνω κάτι. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι ακριβώς ακριβώς γιατί αύριο μπορεί να το ξανά αλλάξουμε προς τα πίσω ή προς τα πάνω ή οτιδήποτε.

Ναι ακριβώς ακριβώς γιατί αύριο μπορεί να το ξανά αλλάξουμε προς τα πίσω ή προς τα πάνω ή οτιδήποτε. Υπαρχηγός: Ναι κατάλαβα.

Ναι κατάλαβα. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Κατάλαβες; Δεύτερον εντάξει εννοείται ότι κανόνες πιστωτικές αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Κατάλαβες; Δεύτερον εντάξει εννοείται ότι κανόνες πιστωτικές αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Υπαρχηγός: Αυτά δεν αλλάζουνε τέρμα δεν υπάρχει περίπτωση δε θα εκτεθούμε μόνοι μας σαν τους μ@@ς.

Αλυσίδα εστίασης: Η τρίτη συνομιλία για τα καταστήματα που δεν χρησιμοποιούν το TAKE

Σε τρίτη συνομιλία, η συζήτηση επικεντρώνεται στα καταστήματα που φέρεται να είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σύστημα TAKE, αλλά δεν το έκαναν. Ο ιδιοκτήτης αλυσίδας ζητά να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους οποίους ορισμένα καταστήματα δεν χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ επισημαίνει ότι η σχετική ενημέρωση πρέπει να γίνει με προσοχή.

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Η ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ

Υπαρχηγός: Ε.

Ε. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Έλα μου. Λοιπόν κοίταξε, εγώ δε νομίζω ότι χρειάζεται να ξέρει ούτε [στέλεχος].

Έλα μου. Λοιπόν κοίταξε, εγώ δε νομίζω ότι χρειάζεται να ξέρει ούτε [στέλεχος]. Υπαρχηγός: Οκέι, το αφήνω έτσι.

Οκέι, το αφήνω έτσι. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Απλώς πρέπει το [στέλεχος] να ενημερώσει τα μαγαζιά που έχουνε τέικ (TAKE), που το΄ χουνε κλειστό να ρωτήσουνε εκ μέρους μου, εσύ γιατί το χρησιμοποίησες.

Απλώς πρέπει το [στέλεχος] να ενημερώσει τα μαγαζιά που έχουνε τέικ (TAKE), που το΄ χουνε κλειστό να ρωτήσουνε εκ μέρους μου, εσύ γιατί το χρησιμοποίησες. Υπαρχηγός: Α ότι δεν, ναι κατάλαβα δεν παίζει μπάλα εκεί.

Α ότι δεν, ναι κατάλαβα δεν παίζει μπάλα εκεί. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι ναι.

Ναι ναι. Υπαρχηγός: Αυτό εννοείς.

Αυτό εννοείς. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Να επιβεβαιώσει δηλαδή ότι είναι στις προθέσεις του να μην το χρησιμοποιεί.

Να επιβεβαιώσει δηλαδή ότι είναι στις προθέσεις του να μην το χρησιμοποιεί. Υπαρχηγός: Alright, αυτό κατανοητό.

Alright, αυτό κατανοητό. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Θα μπορούσα να τον τιμωρήσω αυτόνα και να του κόψω και αυτό που έχει, έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση εγώ αντιλαμβάνομαι, εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Ότι δεν πάω στο μαγαζί μου και δε θέλω να με κλέβουνε οι υπάλληλοι. Όχι ρε μ@@κα. Θα πας στο μαγαζί σου και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αφού κλείνω.

Θα μπορούσα να τον τιμωρήσω αυτόνα και να του κόψω και αυτό που έχει, έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση εγώ αντιλαμβάνομαι, εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Ότι δεν πάω στο μαγαζί μου και δε θέλω να με κλέβουνε οι υπάλληλοι. Όχι ρε μ@@κα. Θα πας στο μαγαζί σου και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αφού κλείνω. Υπαρχηγός: Θα το κάνεις την ώρα που είσαι εσύ εκεί.

Θα το κάνεις την ώρα που είσαι εσύ εκεί. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι ακριβώς, άρα στο κλείνω αυτό που έχεις στο ντελίβερι.

Ναι ακριβώς, άρα στο κλείνω αυτό που έχεις στο ντελίβερι. Υπαρχηγός: Οκέι κατάλαβα.

Οκέι κατάλαβα. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Και μπορώ να το έχω διαχειριστικό να το ανοίγει και να το κλείνει ας πούμε με ον (ON) οφ (OFF) όχι να ανοίγει.

Και μπορώ να το έχω διαχειριστικό να το ανοίγει και να το κλείνει ας πούμε με ον (ON) οφ (OFF) όχι να ανοίγει. Υπαρχηγός: Όχι όχι μη μπαίνουμε σε τέτοιες μ@@ίες γιατί υπάρχουν και κάτι μ@@ες που πάει εκεί ο άλλος εγώ παίζω μπάλα εδώ παίζω μπάλα, α όχι καλύτερα δε θες, δε θέλω. Γιατί δε θες, γι’ αυτό το λόγο. Όπως το ‘πε.

Όχι όχι μη μπαίνουμε σε τέτοιες μ@@ίες γιατί υπάρχουν και κάτι μ@@ες που πάει εκεί ο άλλος εγώ παίζω μπάλα εδώ παίζω μπάλα, α όχι καλύτερα δε θες, δε θέλω. Γιατί δε θες, γι’ αυτό το λόγο. Όπως το ‘πε. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Δε θέλει.

Δε θέλει. Υπαρχηγός: Άντε γα@@ου στο κάτω κάτω μ@@κα. Μας βάζουν και σκεφτόμαστε εμείς για σένα και μετά μας παίζεις να πούμε την παρθένα από πίσω.

Άντε γα@@ου στο κάτω κάτω μ@@κα. Μας βάζουν και σκεφτόμαστε εμείς για σένα και μετά μας παίζεις να πούμε την παρθένα από πίσω. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ε ναι γιατί όσο το ανοίγεις και όσο το λες τώρα αυτό.

Ε ναι γιατί όσο το ανοίγεις και όσο το λες τώρα αυτό. Υπαρχηγός: Όχι όχι.

Όχι όχι. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Αυτοί είναι και αμόρφωτοι και τα λένε δεξιά αριστερά, τα λένε σε κανένα υπάλληλο αύριο σκοτώνονται με τον υπάλληλο.

Αυτοί είναι και αμόρφωτοι και τα λένε δεξιά αριστερά, τα λένε σε κανένα υπάλληλο αύριο σκοτώνονται με τον υπάλληλο. Υπαρχηγός: Ωραία.

Ωραία. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Βρίσκονται σε διαμάχη μετά σου λέει δεν ξέρω πως έγινε πως το ‘μαθα.

Βρίσκονται σε διαμάχη μετά σου λέει δεν ξέρω πως έγινε πως το ‘μαθα. Υπαρχηγός: Έτσι έτσι, έτσι όπως το’ πες.

Έτσι έτσι, έτσι όπως το’ πες. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι και τα ‘χει γ@@ει ας πούμε γι’ αυτό άστο, άστο. Καλύτερα ούτε ο Η. να ξέρει ότι άλλαξε.

Ναι και τα ‘χει γ@@ει ας πούμε γι’ αυτό άστο, άστο. Καλύτερα ούτε ο Η. να ξέρει ότι άλλαξε. Υπαρχηγός: Όχι εντάξει το κανονίζω εγώ εντάξει.

Όχι εντάξει το κανονίζω εγώ εντάξει. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Όπως ήτανε να ξέρω γω χι τα εκατό (%) τώρα θα υπάρχει ένα (1) ψι τα εκατό (%).

Όπως ήτανε να ξέρω γω χι τα εκατό (%) τώρα θα υπάρχει ένα (1) ψι τα εκατό (%). Υπαρχηγός: Ναι ναι εντάξει κατάλαβα. Ωραία.

Ναι ναι εντάξει κατάλαβα. Ωραία. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Έτσι, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι θα ψιλοβελτιωθεί απ’ ότι είναι, το πειράξω λιγάκι.

Έτσι, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι θα ψιλοβελτιωθεί απ’ ότι είναι, το πειράξω λιγάκι. Υπαρχηγός: Θα καταλάβουν αυτοί εντάξει μόνο που θα μπεις εσύ θα ψιλοβελτιωθεί θα καταλάβουν.

Θα καταλάβουν αυτοί εντάξει μόνο που θα μπεις εσύ θα ψιλοβελτιωθεί θα καταλάβουν. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ε τι αυτό μόνο.

Ε τι αυτό μόνο. Υπαρχηγός: Εντάξει.

Εντάξει. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Αλλά δε χρειάζεται κιόλας, δε θέλω να, ούτε να τους ανακοινώσω.

Αλλά δε χρειάζεται κιόλας, δε θέλω να, ούτε να τους ανακοινώσω. Υπαρχηγός: Εντάξει.

Εντάξει. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Γιατί αυτό ούτως ή άλλως δε θα αλλάξει. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι αυτό. Παιδιά είστε σίγουροι ότι δε θέλετε να δουλεύετε το τέικ (TAKE). Είναι το πιο ασφαλές.

Γιατί αυτό ούτως ή άλλως δε θα αλλάξει. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι αυτό. Παιδιά είστε σίγουροι ότι δε θέλετε να δουλεύετε το τέικ (TAKE). Είναι το πιο ασφαλές. Υπαρχηγός: Οκέι αυτό θα το δω, αυτό θα το δω.

Οκέι αυτό θα το δω, αυτό θα το δω. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Δηλαδή μερικοί το κάνουνε κατάχρηση ας πούμε όχι μόνο στην pizza fan.

Δηλαδή μερικοί το κάνουνε κατάχρηση ας πούμε όχι μόνο στην pizza fan. Υπαρχηγός: Ναι ναι κατάλαβα. Οκέι, ναι ναι.

Ναι ναι κατάλαβα. Οκέι, ναι ναι. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρει χαμπάρι επειδή είναι αμόρφωτοι σου λέω. Δηλαδή άμα τους πεις μ@@ες χάνετε λεφτά από εδώ μπορεί να το δουλέψουνε. Απλά να έχουμε μία (1) κατάσταση ποιοι δεν το χρησιμοποιούνε. Ε καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα θα καταλάβεις, άμα είναι ο Δ. ναι δε θέλει φοβάται το προσωπικό. Αν είναι ξέρω γω κάποιος άλλος όμως μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς, ξέρω γω.

Εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρει χαμπάρι επειδή είναι αμόρφωτοι σου λέω. Δηλαδή άμα τους πεις μ@@ες χάνετε λεφτά από εδώ μπορεί να το δουλέψουνε. Απλά να έχουμε μία (1) κατάσταση ποιοι δεν το χρησιμοποιούνε. Ε καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα θα καταλάβεις, άμα είναι ο Δ. ναι δε θέλει φοβάται το προσωπικό. Αν είναι ξέρω γω κάποιος άλλος όμως μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς, ξέρω γω. Υπαρχηγός: Ωραία τέλεια.

Ωραία τέλεια. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Νομίζω ας πούμε ότι ο Μ. δεν θέλει, δεν ξέρω πως το έχει κανονίσει έτσι κάποια στιγμή που θα το κοιτάξει. Ας μας βγάλει το πες του.

Νομίζω ας πούμε ότι ο Μ. δεν θέλει, δεν ξέρω πως το έχει κανονίσει έτσι κάποια στιγμή που θα το κοιτάξει. Ας μας βγάλει το πες του. Υπαρχηγός: Του Σ.;

Του Σ.; Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Του Σ. να μας βγάλει μία (1) λίστα με αυτούς που δε χρησιμοποιούνε το τέικ (TAKE).

Του Σ. να μας βγάλει μία (1) λίστα με αυτούς που δε χρησιμοποιούνε το τέικ (TAKE). Υπαρχηγός: Δεν παίζουνε μπάλα τέικ (TAKE) ναι.

Δεν παίζουνε μπάλα τέικ (TAKE) ναι. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Για να τους έχουμε υπόψιν μας και να το συζητήσουμε.

Για να τους έχουμε υπόψιν μας και να το συζητήσουμε. Υπαρχηγός: Alright.

Alright. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Εσύ και εγώ όχι κανένας άλλος.

Εσύ και εγώ όχι κανένας άλλος. Υπαρχηγός: Ναι ναι ναι άστο κατάλαβα μη το συζητάς.

Ναι ναι ναι άστο κατάλαβα μη το συζητάς. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι ναι και πολύ φιλικά ούτε θέλω να το κάνεις ούτε γουστάρω, άστο. Ρε μα@@κα σκόπιμα το κάνεις ή δεν το κάνεις. Α το κάνεις σκόπιμα, καλά κάνεις ξέρω γω. Είναι, τι δεν κάνω σκόπιμα τι να κάνω δηλαδή. Δεν έχεις καθόλου εκεί πέρα, μπορείς να κάνεις, αλήθεια ξέρω γω, άμα είναι αλήθεια ωραία πήγαινε κάνε ρε συ.

Ναι ναι και πολύ φιλικά ούτε θέλω να το κάνεις ούτε γουστάρω, άστο. Ρε μα@@κα σκόπιμα το κάνεις ή δεν το κάνεις. Α το κάνεις σκόπιμα, καλά κάνεις ξέρω γω. Είναι, τι δεν κάνω σκόπιμα τι να κάνω δηλαδή. Δεν έχεις καθόλου εκεί πέρα, μπορείς να κάνεις, αλήθεια ξέρω γω, άμα είναι αλήθεια ωραία πήγαινε κάνε ρε συ. Υπαρχηγός: Ωραία.

Ωραία. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Κατάλαβες;

Κατάλαβες; Υπαρχηγός: Οκέι.

Οκέι. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Δεν είναι πάρα πολλοί πάντως, δεν είναι σοβαροί, άμα σκεφτείς ότι τον Κ. πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από δεκαεφτά (17) χρόνια στην εταιρεία έβλεπα όπα μ@@α πρόκειται μερικοί πρόκειται περί χαζών έτσι. Δηλαδή μη φαντάζεσαι όταν σου λέει νέα ας πούμε η Δ. ότι καταλαβαίνει σίγουρα. Δεν είναι σίγουρο.

Δεν είναι πάρα πολλοί πάντως, δεν είναι σοβαροί, άμα σκεφτείς ότι τον Κ. πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από δεκαεφτά (17) χρόνια στην εταιρεία έβλεπα όπα μ@@α πρόκειται μερικοί πρόκειται περί χαζών έτσι. Δηλαδή μη φαντάζεσαι όταν σου λέει νέα ας πούμε η Δ. ότι καταλαβαίνει σίγουρα. Δεν είναι σίγουρο. Υπαρχηγός: Ναι ναι ξέρω το ίδιο είναι και με τον Π. σαν μεγάλα (ακατάληπτη λέξη) είναι αυτό που λέω παιδιά εδώ επιβεβαιώστε.

Ναι ναι ξέρω το ίδιο είναι και με τον Π. σαν μεγάλα (ακατάληπτη λέξη) είναι αυτό που λέω παιδιά εδώ επιβεβαιώστε. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ναι δεν είναι δηλαδή ο Σ.

Ναι δεν είναι δηλαδή ο Σ. Υπαρχηγός: Επιβεβαιώστε το ότι έχει τσεκάρει.

Επιβεβαιώστε το ότι έχει τσεκάρει. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Ας πούμε δεν το ‘χει καταλάβει απλά δε σου λέει τίποτα γιατί ξέρω ‘γω κομπλάρει τι να σου πει ότι δεν καταλαβαίνω τι λεν.

Ας πούμε δεν το ‘χει καταλάβει απλά δε σου λέει τίποτα γιατί ξέρω ‘γω κομπλάρει τι να σου πει ότι δεν καταλαβαίνω τι λεν. Υπαρχηγός: Έτσι είναι, έτσι έτσι, έτσι όπως το λες είναι αλήθεια.

Έτσι είναι, έτσι έτσι, έτσι όπως το λες είναι αλήθεια. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Μη νομίζεις δηλαδή ότι ο Σ. έχει καταλάβει να ‘ρθει να σου πει μετά από ένα (1) χρόνο γιατί δε μου το ‘πατε ρε παιδιά αυτό. Και να πεις τώρα τι να του πω τώρα του μ@@κα.

Μη νομίζεις δηλαδή ότι ο Σ. έχει καταλάβει να ‘ρθει να σου πει μετά από ένα (1) χρόνο γιατί δε μου το ‘πατε ρε παιδιά αυτό. Και να πεις τώρα τι να του πω τώρα του μ@@κα. Υπαρχηγός: Έτσι έτσι. Τέλος πάντων όλα καλά, οκέι. Το τρέχω και μιλάμε πάλι.

Έτσι έτσι. Τέλος πάντων όλα καλά, οκέι. Το τρέχω και μιλάμε πάλι. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Έγινε έγινε αγόρι μου.

Έγινε έγινε αγόρι μου. Υπαρχηγός: Έγινε φιλιά πολλά. Καλημέρα.

Έγινε φιλιά πολλά. Καλημέρα. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Φιλάκια.

Φιλάκια. Υπαρχηγός: Καλή βδομάδα να έχουμε, φιλιά.

Καλή βδομάδα να έχουμε, φιλιά. Ιδιοκτήτης αλυσίδας: Επίσης.

​​​​​​​Αλυσίδα εστίασης: Οι ρόλοι που περιγράφονται στη δικογραφία

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ιδιοκτήτης αλυσίδας φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και στον συντονισμό της εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη φερόμενη απόκρυψη φορολογητέας ύλης μέσω της μη έκδοσης προβλεπόμενων παραστατικών για παραγγελίες που εκτελούνταν και παραδίδονταν στους πελάτες.

Στο ίδιο υλικό περιγράφεται ότι ο φερόμενος επικεφαλής είχε λόγο στη διαχείριση των παράνομων εσόδων, στον τρόπο κατανομής τους και στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του μηχανισμού. Του αποδίδεται, επίσης, ρόλος στην παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών και χρηματικών ροών, καθώς και στη λήψη μέτρων που, κατά τις Αρχές, αποσκοπούσαν στην αποφυγή εντοπισμού της δραστηριότητας.

Ο φερόμενος υπαρχηγός περιγράφεται ως πρόσωπο που είχε την εμπιστοσύνη της ηγεσίας και αναλάμβανε τον επιχειρησιακό συντονισμό, την παρακολούθηση οικονομικών εκκρεμοτήτων και τη μεταφορά οδηγιών προς τα υπόλοιπα μέλη. Παράλληλα, στον επιχειρησιακό διευθυντή αποδίδεται ευθύνη για τον συντονισμό του δικτύου καταστημάτων, την εφαρμογή αποφάσεων και την παρακολούθηση της χρήσης του συστήματος «κεράσματος».

Ιδιαίτερη θέση στην υπόθεση έχει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο τεχνικός διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο οποίος φέρεται να είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του μηχανισμού. Άλλο μέλος περιγράφεται ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση οικονομικών υποχρεώσεων των καταστημάτων και τη διαχείριση ποσών που, κατά τις κατηγορίες, συνδέονται με αδήλωτα έσοδα.