Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σημείο

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Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Πρώτη Δημοσίευση: 23.10.26, 21:46

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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές στο Παγκράτι το βράδυ της Παρασκευής 23/10, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από υποκατάστημα τράπεζας, στην οδό Ευτυχίδου. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αντικείμενο εντοπίστηκε μπροστά από ΑΤΜ της τράπεζας και συγκεκριμένα επρόκειτο για σακούλα. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν προληπτικά την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και διερχομένων.

Παράλληλα, στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενο της σακούλας. Για προληπτικούς λόγους βρέθηκαν στην περιοχή και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Εξαιτίας της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευτυχίδου, από το ύψος της οδού Αστυδάμαντος έως τη συμβολή με την οδό Σπύρου Μερκούρη.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η σακούλα περιείχε απορρίμματα. Έτσι, ο συναγερμός έληξε και η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε.
 

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