Αποκλειστικό Star: Καμία συζήτηση της Αιγύπτου για ΑΟΖ με Τουρκία!

Τι δήλωσε ο Αιγύπτιος πρέσβης στη διπλωματική συντάκτρια Κ. Τσαμούρη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αίγυπτος απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση για ΑΟΖ με την Τουρκία, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ελλάδα.
  • Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την Τουρκία, αλλά δεν προέκυψαν ουσιαστικές επαφές για συμφωνία ΑΟΖ.
  • Η Αίγυπτος καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα.
  • Υπάρχει πολιτική βούληση για επανέναρξη συζητήσεων σχετικά με την επέκταση της ελληνο-αιγυπτιακής ΑΟΖ.
  • Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα ενισχύει τη συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου στην περιοχή.

Μια αποκλειστική είδηση για μια θετική εξέλιξη σχετικά με τα εθνικά συμφέροντα μετέδωσε η διπλωματική  συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Πρόκειται για ένα νέο «όχι» της Αιγύπτου σε μια ουσιαστική επαναπροσέγγιση με την Τουρκία.

Καταδικάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο Αίγυπτος και Ισραήλ!

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star, από την εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για την 53η Επέτειο της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, τις τελευταίες ώρες, με αφορμή ότι Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Αμπντελάτι πήγε στην Τουρκία, σε μία συνάντηση που διοργανώνει με αρκετούς άλλους υπουργούς ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας  Χακάν Φιντάν, υπήρξαν κάποιες ερμηνείες σε τίτλους ΜΜΕ που απέδιδαν στον κύριο Φιντάν την έκφραση «μιλάμε και εμείς με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ».

Ελλάδα και Αίγυπτος θα συνεχίσουν τις συζητήσεις επέκτασης της ΑΟΖ

Μετέδωσε συγκεκριμένα η Κ. Τσαμούρη:  

«Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν την κατάσταση, ρώτησα πριν από λίγο τον Αιγύπτιο πρέσβη, ο οποίος μάλιστα προσφάτως ανέλαβε χρέη εδώ στη χώρα μας, για το τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχει περίπτωση ουσιαστικής προσέγγισης μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου που να κατέληγε και σεσυμφωνία για ΑΟΖ, όπως η ιστορική συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου  του 2010.

«Λάδι στη φωτιά» της έντασης από την Τουρκία με απειλές από Φιντάν

Ο Μουράντ Μουράντ ξεκαθάρισε κατηγορηματικά «όχι», λέγοντας επί λέξει, στην αποκλειστική δήλωσήτου στο Star: «Οι Τούρκοι προσπαθούν να μας δικαιολογήσουν τη συμφωνία που έκαναν με τους Λίβυους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε για τουρκο - αιγυπτιακή συμφωνία. Εμείς καταδικάζουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το κάναμε και σήμερα».

Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα 


Όπως επίσης ανέφερε, ο Αιγύπτιος πρέσβης συμπλήρωσε ότι Ελλάδα και Αίγυπτος είναι φίλες χώρες, η σχέση μας είναι ειλικρινής και ότι εκφράσθηκε και η πολιτική βούληση να επανεκκινήσουν σύντομα οι συζητήσεις για επέκταση της ελληνο-αιγυπτιακής ΑΟΖ ανατολικότερα, προς Καστελόριζο. Μιας νόμιμης ΑΟΖ που είναι η ουσιαστική απάντηση στο ψευδές, στο ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
 

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