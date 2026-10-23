Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ

Νέα παρέμβαση για το ενδεχόμενο πολύ ισχυρών σεισμών έκανε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή μας μπορούν να εκδηλωθούν και άλλες μεγάλες δονήσεις, ακόμη και πάνω από τα 7 Ρίχτερ. Η τοποθέτησή του αφορά τη σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στον γύρω γεωτεκτονικό χώρο, με βάση όσα είναι γνωστά για τα ενεργά ρήγματα και τη συμπεριφορά τους στον χρόνο.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξηγεί ότι η πιθανότητα για τόσο ισχυρούς σεισμούς δεν είναι θεωρητική, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένα γεωλογικά χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρει, υπάρχουν ρήγματα με μεγάλο μήκος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πολύ ισχυρά γεγονότα. Η επιστημονική συζήτηση, όπως προκύπτει από την παρέμβασή του, δεν αφορά το αν μια τέτοια εξέλιξη είναι γενικά δυνατή, αλλά το ότι η περιοχή παραμένει σεισμικά ενεργή και απαιτεί διαρκή παρακολούθηση.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Τι λέει για σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ

Στην τοποθέτησή του, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι μπορούν να υπάρξουν και άλλοι σεισμοί με μέγεθος πάνω από τα 7 Ρίχτερ. Το στοιχείο αυτό συνδέεται με το γεωδυναμικό περιβάλλον της Ελλάδας, όπου αναπτύσσονται μεγάλα ρήγματα, θαλάσσια και χερσαία, με ιστορικό ισχυρών δονήσεων. Η αναφορά του δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο, αλλά αφορά συνολικά τον ευρύτερο χώρο όπου δρουν οι ίδιες τεκτονικές δυνάμεις.

Ο σεισμολόγος στηρίζει την εκτίμησή του στη δομή των ρηγμάτων και στα ιστορικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιστημονική ανάλυση δεν εξετάζει μόνο έναν πρόσφατο σεισμό, αλλά τη συνολική εικόνα: το μήκος των ρηγμάτων, τη γεωμετρία τους, το παρελθόν μεγάλων σεισμών και τη συσσώρευση ενέργειας στην περιοχή. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ειδικοί αποφεύγουν τις απόλυτες προβλέψεις για τον χρόνο εκδήλωσης ενός φαινομένου, χωρίς όμως να αγνοούν το μέγεθος που μπορεί να φτάσει.

Γιατί η Ελλάδα παραμένει ζώνη υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας

Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, επειδή βρίσκεται σε περιοχή όπου συναντώνται και αλληλεπιδρούν ισχυρές τεκτονικές πλάκες. Αυτό σημαίνει ότι η εκτόνωση της ενέργειας μέσα από σεισμούς είναι διαρκές φυσικό φαινόμενο. Η επισήμανση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου εντάσσεται ακριβώς σε αυτή την πραγματικότητα και λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι μεγάλοι σεισμοί δεν ανήκουν στο παρελθόν.

Για τους πολίτες, το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και η ετοιμότητα παραμένουν κρίσιμες. Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα και να αξιολογεί τα δεδομένα από τις ενεργές ζώνες. Η συζήτηση για σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ δεν γίνεται για να προκαλέσει ανησυχία, αλλά για να περιγράψει με ρεαλισμό τις δυνατότητες που υπάρχουν σε μια χώρα με τόσο έντονη σεισμική δραστηριότητα.

