Η στιγμή της εισόδου της φρεγάτας Belharra «Κίμων» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης / EΡΤ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσε το πρωί της Παρασκευής η φρεγάτα «Κίμων». Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το πλοίο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα με τη συνοδεία μελών του πληρώματος, που θα παρουσιάζουν τα συστήματα και τις δυνατότητες του πλοίου.

Το πρόγραμμα επισκέψεων

Στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, οι ώρες του επισκεπτηρίου για την «Κίμων» είναι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού οι παρακάτω:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 18:00.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 17:00.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.).

Φρεγάτα «Κίμων»: Kορυφαίες τεχνολογίες ψηφιακής μάχης και αντιαεροπορικής άμυνας

Η φρεγάτα Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ» (F-601), τύπου FDI HN (Frégate de Défense et d'Intervention - Hellenic Navy) ενσωματώνει κορυφαίες τεχνολογίες ψηφιακής μάχης, αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Eίναι σχεδιασμένη ώστε να εκτελεί πολλαπλούς ρόλους ενώ η ελληνική έκδοση της έχει πολλαπλές βελτιώσεις, επιπλέον συστήματα που ζήτησε το ΠΝ της Ελλάδας συγκρινόμενη με την πρώτη φρεγάτα του τύπου FDI στη μορφή που παραδόθηκε στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Η κλάση «ΚΙΜΩΝ» είναι ικανή να προσφέρει αεροπορική άμυνα περιοχής και να διεξάγει πολυδιάστατες ναυτικές επιχειρήσεις υψηλής εντάσεως. Με εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρων και πλήρωμα 125-130 ατόμων το πλοίο συνδυάζει μέγιστη ταχύτητα άνω των 27 κόμβων με επιχειρησιακή αυτονομία 5.000 ναυτικών μιλίων.

Φρεγάτα «Κίμων»: «Κοιτάει» και μάχεται σε μια τεράστια περιοχή

Στην αιχμή των τεχνολογικών του δυνατοτήτων της νέας κύριας μονάδας του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται το ψηφιακό ραντάρ σταθερής διάταξης Sea Fire 500 (AESA), με εμβέλεια εντοπισμού έως 500 χλμ.

Το συγκεκριμένο ραντάρ Ηλεκτρονικής Σάρωσης (AESA) έχει στοιχεία σάρωσης νεώτερης τεχνολογίας συγκρινόμενο με άλλα AESA ραντάρ- είναι ένα Fully Digital AESA (Active Electronically Scanned Array) με στοιχεία νιτριδίου του γαλλίου (GaN) και ψηφιοποίηση στο επίπεδο του στοιχείου εκπομπής/ λήψης (element-level digitization).

Το εξελιγμένο αυτό ραντάρ είναι η «καρδιά» του πλοίου και λειτουργεί σε συνεργασία με το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης (CMS) SETIS.

Χάρη σε αυτή τη λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές η φρεγάτα έχει ικανότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης άνω των 800 στόχων, από πολύ μικρά drones/ UAVs και πυραύλους που πλέον κοντά στο κύμα (sea- skimmer) έως υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους που έχουν εμφανιστεί με αυξημένη συχνότητα τα τελευταία χρόνια στα πεδία μάχης της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής.

Στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο το πλοίο μάχεται με ένα κορυφαίο συρόμενο σονάρ, το μοντέλο CAPTAS-4 μαζί με σονάρ τρόπιδας Kingklip Mk2 και έτσι η «ΚΙΜΩΝ» εξασφαλίζει στο πλήρωμά της απόλυτηςς επίγνωσης της κατάστασης στον αέρα, την επιφάνειας αλλά όσων συμβαίνουν και κάτω από το νερό, μια μάχη για την οποία συνεργάζεται με το οργανικό ελικόπτερο Seahawk MH-60R Romeo.

Το συγκεκριμένο ελικόπτερο λειτουργεί ως «μακρύ χέρι» της φρεγάτας και μπορεί να πλήξει στόχους με πυραύλους AGM-114 Hellfire και τις νέες κατευθυνόμενες ρουκέτες λέιζερ APKWS που επίσης διακρίθηκαν στην κατάρριψη drone τους τελευταίους μήνες ώστε να προσβάλει στόχους επιφανείας/ ταχύπλοων και στόχους μικρού κόστους γενικότερα.

Ο οπλισμός της «ΚΙΜΩΝ» περιλαμβάνει και 32 αντιαεροπορικούς/ αντιβαλλιστικούς πυραύλους Aster 30, σύστημα εγγύς προστασίας RAM με 21 αντιαεροπορικά/ αντιβληματικά βλήματα, οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3c, δύο διπλούς τορπιλοσωλήνες για τορπίλες MU90. Το κύριο πυροβόλο είναι το Oto Melara 76/62 mm Super Rapid ενώ μεταξύ άλλων έχουν τοποθετηθεί και τηλεχειριζόμενα πυροβόλα LIONFISH 20mm. Το υπόστεγο επαρκεί για την υποστήριξη οργανικού ελικοπτέρου MH-60R Romeo και μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV).

28η Οκτωβρίου: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Εκτός από τη φρεγάτα «Κίμων», που κατέπλευσε στον Θερμαϊκό, και θα μαγνητίσει τα βλέμματα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και τα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

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Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης / ΣΚΑΪ

Τα συστήματα που συγκροτούν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποπιηθεί στην Θεσσαλονίκη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.