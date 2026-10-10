Για την κατάσταση που επικρατεί στον Παναμά μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ μίλησε ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και πως οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί είναι όλοι καλά.

«Είναι για την πρόσφατη μνήμη κάτι που δεν έχουν ξαναζήσει. Όλοι καλά. Γενικά δεν έχουν ακόμα αναφερθεί θύματα. Πολλές ζημιές και οι Έλληνες ειδικά είναι όλοι καλά, είμαστε σε επαφή μαζί τους και δεν έχουμε διαπιστώσει κανένα δυσάρεστο γεγονός», επισήμανε ο πρέσβης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σεισμός Παναμάς: Κατάρρευση ξενοδοχείου με συντρίμμια πάνω σε αυτοκίνητα (AP Photo/Aris Mariota)

Όπως σημείωσε, στον Παναμά ζουν επίσημα περίπου 1.500 -2.000 Έλληνες, «αλλά η ευρύτερη κοινότητα είναι αρκετά μεγαλύτερη».

Ο κ.Ευθυμιάδης εξήγησε ότι οι υποδομές στην επαρχία του Παναμά, όπου έγινε ο σεισμός δεν είναι σε καλή κατάσταση και κατέρρευσαν πολλά και μερικά ιστορικά κτίρια.

Σεισμός Παναμάς: Κατάρρευση κτιρίου/ (AP Photo/Aris Mariota)

«Στην πόλη του Παναμά δεν έχουν αναφερθεί τέτοια προβλήματα. Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι. Ο συναγερμός έγινε επειδή το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην παραλία, αλλά με τα ήρθη», επισήμανε.

Κόσμος συγκεντρωμένος έξω από mall μετά τον μεγάλο σεισμό στον Παναμά/ (AP Photo/Aris Mariota)

«Ο Παναμάς ναι, είναι συνηθισμένος στους σεισμούς, αλλά σίγουρα όχι τέτοιου μεγέθους. Έχουν ιστορικά γίνει μεγάλοι σεισμοί στον Παναμά, αλλά στην πρόσφατη μνήμη και με όσους μίλαγα και Έλληνες και Παναμέζους, όχι δε θυμούνται. Μάλιστα, έγινε σε μια περιοχή που είναι λίγο ασυνήθιστη για να γίνονται σεισμοί», είπε κλείνοντας.

Το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Παναμά κατέγραψε τον αρχικό σεισμό με μέγεθος 7,2 βαθμών. Η δόνηση σημειώθηκε σε βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 40 σεισμοί, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 12 με μέγεθος άνω των 5 βαθμών. Ένας σεισμός στις 3:25 μ.μ. είχε μέγεθος 6,9 βαθμών. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε αρχικά ότι ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 8 βαθμών, στη συνέχεια αναθεώρησε την εκτίμηση στους 7,6 και αργότερα στους 7,7 βαθμούς.

Στην κεντρική επαρχία Κόκλε του Παναμά, τραυματίες από τον σεισμό αναπαύονταν σε κρεβάτια στην ύπαιθρο, έχοντας ως σκίαστρα φορητές σκηνές.