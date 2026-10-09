Μεγάλος σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά

Προειδοποίηση για τσουνάμι

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Ένας πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS, έγινε αισθητός στην Πόλη του Παναμά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας.

Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.

 

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