Μεγάλος σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά

Ένας πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS, έγινε αισθητός στην Πόλη του Παναμά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.
🔴 #URGENTE | El terremoto en Panamá tuvo una magnitud de 8.0 — USGS. https://t.co/qLLigjQqmA— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 9, 2026
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας.
🚨 ¡FUERTE SISMO DE MAGNITUD 7.0 SACUDE PANAMÁ! #redaccionrd https://t.co/7T39RPoToQ— Delvis Durán (@DelvisDuran) October 9, 2026
Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.
🌎 #EnPunto | Un fuerte sismo sacudió Panamá este viernes. El movimiento telúrico fue reportado con una magnitud de 8,0 y una profundidad de 33 kilómetros, con epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba. Canal 1 Noticias, #1EnInformación https://t.co/btz04vKxvN— Canal 1 (@Canal1_Col) October 9, 2026
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