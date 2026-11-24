Στην Πανσέληνο που σχηματίζεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, αλλά και στις ανατροπές και τις απρόσμενες εξελίξεις που μπορεί να φέρει, αναφέρθηκε η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Stars System

Η αστρολόγος εξήγησε πως πρόκειται για ένα φεγγάρι με έντονο το στοιχείο του ξαφνικού και του απρόβλεπτου, καθώς ο Ουρανός παίζει καθοριστικό ρόλο στις αστρολογικές όψεις. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εξελίξεις θα είναι αρνητικές.

Δείτε πώς θα επηρεάσει η Πανσέληνος που ολοκληρώνεται στον άξονα Διδύμου-Τοξότη τα 12 ζώδια

«Είμαστε, Τρίτη πρωί, τη μέρα της Πανσελήνου, και όλα είναι "πιθανά" με αυτό το φεγγάρι. Αυτό νομίζω ότι είναι το μότο του», είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της ενότητας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι κακό; Όχι. Μπορεί να έχουμε και ευχάριστα ξαφνικά, και ευχάριστα κεραυνοβόλα», εκφράζοντας την ευχή να υπάρξουν θετικές εκπλήξεις και όχι ειδήσεις που θα προκαλέσουν προβληματισμό.

Οι όψεις της Πανσελήνου και τα απρόοπτα

Η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι η Πανσέληνος πραγματοποιείται στις πρώτες μοίρες του άξονα Διδύμων – Τοξότη και θα επηρεάσει περισσότερο συγκεκριμένα ζώδια και ημερομηνίες γέννησης, για τα οποία μίλησε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.

Όπως ανέφερε, το φεγγάρι σχηματίζει θετικές όψεις με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και την αναζήτηση λύσεων. Από την άλλη πλευρά, το τετράγωνο με τον Άρη δημιουργεί ένα πιο έντονο και απρόβλεπτο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με την αστρολόγο, στην επικοινωνία, στην τεχνολογία και στις οικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

«Μπορεί να έχουμε πολλά απρόοπτα στην επικοινωνία, στην τεχνολογία, στον κόσμο του διαδικτύου, σε οτιδήποτε αφορά την τεχνολογία, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί και στις οικονομικές μας δοσοληψίες, ειδικά αυτές που γίνονται online», τόνισε.

Μάλιστα, με αφορμή και την περίοδο της Black Friday, συνέστησε μεγαλύτερη προσοχή στις ηλεκτρονικές αγορές και στις διαδικτυακές πληρωμές.

Οι αποκαλύψεις και οι ευκαιρίες που φέρνει το φεγγάρι

Η αστρολόγος στάθηκε επίσης στην επιρροή του Ερμή, ο οποίος, αν και έχει επιστρέψει σε ορθή πορεία, εξακολουθεί να βρίσκεται στη σκιά της ανάδρομης κίνησής του μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Αυτό, όπως εξήγησε, συνδέεται με νέες αποκαλύψεις, πληροφορίες που έρχονται στο φως και ζητήματα του παρελθόντος που επανεμφανίζονται, οδηγώντας σε επαναξιολογήσεις και συνειδητοποιήσεις.

Παράλληλα, η Πανσέληνος μπορεί να φέρει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, δικτύωση, διαφορετικό τρόπο σκέψης, αλλά και ξαφνικές εμπνεύσεις που θα βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων.

Κλείνοντας τις γενικές αστρολογικές της επισημάνσεις, η Άση Μπήλιου υπογράμμισε πως το χιούμορ και η αποστασιοποίηση θα είναι σημαντικά «όπλα» απέναντι στις ανατροπές.

«Αυτό που σώζει με αυτό το φεγγάρι είναι το χιούμορ, και το να μην παίρνουμε τα πράγματα πάρα πολύ βαριά και προσωπικά», ανέφερε, προτρέποντας τους τηλεθεατές να παρατηρούν όσα συμβαίνουν χωρίς να τα αντιμετωπίζουν όλα με υπερβολική ένταση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System