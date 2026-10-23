Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βόλτα για ψώνια με casual chic look

Γνωστό μοντέλο τη συνόδευε στην έξοδό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 15:10 Τουρκολυβικό μνημόνιο: Ξεκάθαρα μηνύματα αποτροπής
23.10.26 , 15:06 BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
23.10.26 , 15:02 Σερβία: Εντυπωσιακή συγκέντρωση της αντιπολίτευσης
23.10.26 , 14:56 IQ 160: Ο καυγάς Μουρίκη - Καλατζή για το μωρό στο αστυνομικό τμήμα
23.10.26 , 14:56 Γαλλία: Κίνδυνος νέων ταραχών, ενώ ο Μακρόν λαμβάνει μέτρα
23.10.26 , 14:29 Ειρήνη Αγαπηδάκη: Αποκάλυψε τη δυσκολότερη δουλειά που έχει κάνει
23.10.26 , 14:23 Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά
23.10.26 , 14:22 Τομ Σκέριτ: Πέθανε στα 93 του ο ηθοποιός των ταινιών Alien, Top Gun & MASH
23.10.26 , 14:15 Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
23.10.26 , 14:00 Οι καλύτερες βραδινές συνήθειες για να νιώθεις καλά το πρωί
23.10.26 , 13:48 Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο
23.10.26 , 13:42 28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβεται η εργασία την ημέρα της γιορτής;
23.10.26 , 13:42 Καταγγελία για ιδιωτικά σχολεία: «Στημένοι αγώνες για τα μόρια Πανελληνίων»
23.10.26 , 13:34 Γιωργής Τσουρής: «Το όνομά μου δεν είναι παρατσούκλι - Έτσι με δήλωσαν!»
23.10.26 , 13:26 Στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου η φρεγάτα «Κίμων»
Κατερίνα Διδασκάλου: Με τον πρώην σύζυγο, τις κόρες και τα εγγόνια της
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Μπάσκετ: Ο κωδικός «σκόνη & θρύψαλα» και η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Stars System: Έντονες εξελίξεις για τέσσερα ζώδια το Σαββατοκύριακο
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic look για ψώνια στην Αθήνα / Φωτογραφίες: NDP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βγήκε για ψώνια στην Αθήνα με casual chic look.
  • Φωτογραφήθηκε με τον φίλο της Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο, με τον οποίο συζήτησε χαλαρά.
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε λευκό t-shirt, τζιν παντελόνι, λευκά sneakers και πλεκτή ζακέτα.
  • Ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος ήταν καλεσμένος στη βάπτιση του δεύτερου γιου της Σπυροπούλου.
  • Οι δύο φίλοι απόλαυσαν τη βόλτα τους, δείχνοντας καλή διάθεση.

Με casual chic look και με πολύ όμορφη διάθεση η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βγήκε για τα ψώνια της στην Αθήνα. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη γνωστή παρουσιάστρια με τον φίλο της Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο να συζητούν χαλαρά, περπατώντας στα μαγαζιά.

Σπυροπούλου: Με total black power look στο πλευρό του συζύγου της

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε για την έξοδό της λευκό casual t-shirt με διακριτικό σχέδιο στο στήθος, τζιν παντελόνι σε medium blue απόχρωση, άνετα λευκά flat sneakers με χοντρή σόλα, καθώς και μία μακριά πλεκτή ζακέτα σε εκρού απόχρωση, τύπου cardigan σε κολεγιακό στιλ (varsity/preppy), με λαιμόκοψη V και χαρακτηριστικές μπλε και κόκκινες ρίγες (tipping) στο τελείωμα και στις τσέπες.

To look της ολοκλήρωσε με μία μαύρη δερμάτινη ζώνη με χρυσή αγκράφα,μία κλασική καπιτονέ τσάντα ώμου με διακριτική χρυσή αλυσίδα και μοντέρνα, στενά ορθογώνια γυαλιά ηλίου.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με μίνι φόρεμα στην πρεμιέρα του cabaret show

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο συνδέει μία δυνατή φιλία, καθώς το γνωστό μοντέλο και influencer ήταν ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους στη βάπτιση του δεύτερου γιου της παρουσιάστριας και του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου.
Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος παρευρέθηκε στο μυστήριο συνοδευόμενος από το μοντέλο και σχεδιάστρια Υβόννη Ντόστα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έτσι καταφέρνει και διατηρείται πάντα σε φόρμα!

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βόλτα για ψώνια με casual chic look

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βόλτα για ψώνια με casual chic look

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βόλτα για ψώνια με casual chic look

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφίες: NDP

Οι δύο φίλοι απόλαυσαν τη βόλτα τους, με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να κάνει shopping therapy στα μαγαζιά, ενώ και οι δυο τους δεν έκρυβαν την πολύ καλή διάθεσή τους.  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΒΟΛΤΑ
 |
AΘΗΝΑ
 |
MΟΔΑ
 |
CASUAL LOOK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά
Τομ Σκέριτ
Celebrities & Gossip Νεα
Τομ Σκέριτ: Πέθανε στα 93 του ο ηθοποιός των ταινιών Alien, Top Gun & MASH
Νίκος Καρβέλας - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Γιωργής Τσουρής
Celebrities & Gossip Νεα
Γιωργής Τσουρής: «Το όνομά μου δεν είναι παρατσούκλι - Έτσι με δήλωσαν!»
Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Celebrities & Gossip Νεα
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Κατερίνα Διδασκάλου: Οικογενειακώς στην παρουσίαση βιβλίου της κόρης της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Διδασκάλου: Με τον πρώην σύζυγο, τις κόρες και τα εγγόνια της
Σπύρος Λάμπρου
Celebrities & Gossip Νεα
Σπύρος Λάμπρου: Τα «απειλητικά» τηλεφωνήματα & οι άνθρωποι που τον στήριξαν
Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Πασχάλης Τσαρούχας
Celebrities & Gossip Νεα
Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top