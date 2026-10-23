Με casual chic look και με πολύ όμορφη διάθεση η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βγήκε για τα ψώνια της στην Αθήνα. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη γνωστή παρουσιάστρια με τον φίλο της Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο να συζητούν χαλαρά, περπατώντας στα μαγαζιά.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε για την έξοδό της λευκό casual t-shirt με διακριτικό σχέδιο στο στήθος, τζιν παντελόνι σε medium blue απόχρωση, άνετα λευκά flat sneakers με χοντρή σόλα, καθώς και μία μακριά πλεκτή ζακέτα σε εκρού απόχρωση, τύπου cardigan σε κολεγιακό στιλ (varsity/preppy), με λαιμόκοψη V και χαρακτηριστικές μπλε και κόκκινες ρίγες (tipping) στο τελείωμα και στις τσέπες.

To look της ολοκλήρωσε με μία μαύρη δερμάτινη ζώνη με χρυσή αγκράφα,μία κλασική καπιτονέ τσάντα ώμου με διακριτική χρυσή αλυσίδα και μοντέρνα, στενά ορθογώνια γυαλιά ηλίου.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο συνδέει μία δυνατή φιλία, καθώς το γνωστό μοντέλο και influencer ήταν ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους στη βάπτιση του δεύτερου γιου της παρουσιάστριας και του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος παρευρέθηκε στο μυστήριο συνοδευόμενος από το μοντέλο και σχεδιάστρια Υβόννη Ντόστα.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφίες: NDP

Οι δύο φίλοι απόλαυσαν τη βόλτα τους, με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να κάνει shopping therapy στα μαγαζιά, ενώ και οι δυο τους δεν έκρυβαν την πολύ καλή διάθεσή τους.