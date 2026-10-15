H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος πραγματοποίησαν μία κοινή δημόσια εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» στην εντυπωσιακή πρεμιέρα του cabaret dinner show.
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου»
Ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια υποδέχτηκε τους καλεσμένους του. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για τη συγκεκριμένη περίσταση επέλεξε ένα ένα μίνι φόρεμα με παγιέτες σε καφέ αποχρώσεις, μία καφέ δερμάτινη τσάντα και ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ το οποίο «έριξε» πάνω στους ώμους της.
Η πρεμιέρα είχε απ' όλα: λάμψη, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο μουσική, καλλιτεχνικά acts και υψηλή γαστρονομία.
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό κόσμο της Αθήνας, καθώς και φιλικά πρόσωπα του γνωστού επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, οι οποίοι απόλαυσαν αυτή τη μοναδική βραδιά.
Η καλλιτέχνιδες Κατερίνα Στικούδη και Αλεξάνδρα Παναγιώταρου «έκλεψαν» τις εντυπώσεις, προσφέροντας στους καλεσμένους ένα μοναδικό show.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.