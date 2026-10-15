Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με μίνι φόρεμα στην πρεμιέρα του cabaret show

Φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου» / Βίντεο: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα του cabaret dinner show.
  • Η Σπυροπούλου φόρεσε μίνι φόρεμα με παγιέτες σε καφέ αποχρώσεις, συνοδευόμενο από καφέ δερμάτινη τσάντα και μαύρο τζάκετ.
  • Η εκδήλωση περιλάμβανε λάμψη, μουσική, καλλιτεχνικά acts και υψηλή γαστρονομία.
  • Στην πρεμιέρα συμμετείχαν προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο της Αθήνας.
  • Οι Κατερίνα Στικούδη και Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους.

H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος πραγματοποίησαν μία κοινή δημόσια εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» στην εντυπωσιακή πρεμιέρα του cabaret dinner show.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου»

Ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια υποδέχτηκε τους καλεσμένους του. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για τη συγκεκριμένη περίσταση επέλεξε ένα ένα μίνι φόρεμα με παγιέτες σε καφέ αποχρώσεις, μία καφέ δερμάτινη τσάντα και ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ το οποίο «έριξε» πάνω στους ώμους της. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με μίνι φόρεμα στην πρεμιέρα του cabaret show

Ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος με τη σύζυγό του Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Η πρεμιέρα είχε απ' όλα: λάμψη, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο μουσική, καλλιτεχνικά acts και υψηλή γαστρονομία.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της

Ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλους με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Γιώργο Βάλαρη / Φωτογραφία: NDP

Ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλους με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον Γιώργο Βάλαρη / Φωτογραφία: NDP

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό κόσμο της Αθήνας, καθώς και φιλικά πρόσωπα του γνωστού επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, οι οποίοι απόλαυσαν αυτή τη μοναδική βραδιά.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Στικούδη / Φωτογραφίες: NDP

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Στικούδη / Φωτογραφίες: NDP

Η καλλιτέχνιδες Κατερίνα Στικούδη και Αλεξάνδρα Παναγιώταρου «έκλεψαν» τις εντυπώσεις, προσφέροντας στους καλεσμένους ένα μοναδικό show. 

 

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