Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της

Mας έδειξε τη ροδιά και την τριανταφυλλιά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε στιγμές από τον κήπο του σπιτιού της στα social media.
  • Δείχνει τα πρώτα ρόδια και τα κατακόκκινα τριαντάφυλλα του κήπου της.
  • Η παρουσιάστρια αναδεικνύει την ομορφιά της φύσης και τις καθημερινές στιγμές.
  • Μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, έχουν δύο γιους, τον Βλάσση και τον Βασίλη.
  • Το σπίτι τους στα νότια προάστια έχει μετατραπεί σε παιχνιδότοπο για τα παιδιά.

Μικρές στιγμές από τον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μέσα από νέες αναρτήσεις της στα social media.

Η παρουσιάστρια μάς έδωσε μια γεύση από τη φύση που περιβάλλει το σπίτι της, δείχνοντάς μας τα πρώτα ρόδια που έκαναν την εμφάνισή τους στη ροδιά της, αλλά και τα εντυπωσιακά, κατακόκκινα τριαντάφυλλα που έχουν ανθίσει στην τριανταφυλλιά της.

Με φόντο το καταπράσινο σκηνικό, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε όμορφες εικόνες από τον κήπο της. Η παρουσιάστρια λατρεύει τη φύση, τα λουλούδια και τα φυτά και ήθελε να αναδείξει την ομορφιά των μικρών, καθημερινών στιγμών και τις χρωματικές πινελιές που χαρίζει η φύση αυτή την εποχή.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε:

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της Βασίλης Σταθοκωστόπουλος μένουν σε ένα μεγάλο σπίτι στα νότια προάστια, το οποίο πλέον έχει μετατραπεί σε παιχνιδότοπο, καθώς οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί δύο αγόρια, τον Βλάσση και τον Βασίλη.

 

 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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