Οι συνομιλίες ανάμεσα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Γκάντι Άιζενκοτ για να συμφωνήσουν σε μια κυβέρνηση ενότητας στο Ισραήλ άρχισαν σήμερα το πρωί στο Τελ-Αβίβ, ανακοίνωσε το κόμμα του κεντρώου υποψηφίου, το Γιασάρ.

Οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται στο υπουργείο Άμυνας και επρόκειτο να αρχίσουν με μια ενημέρωση για την κατάσταση της ασφάλειας της χώρας.

Πραγματοποιούνται μετά την αιφνιδιαστική πρόταση που έκανε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Νετανιάχου, ο οποίος πρότεινε στον Άιζενκοτ να αναλάβει πρώτος την ηγεσία μιας κυβέρνησης εναλλαγής, στην οποία οι δύο πολιτικοί ηγέτες θα διαδεχθούν ο ένας τον άλλο.