Μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή έκανε ο Θοδωρής Φέρρης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που έχει χαρακτηριστεί ένας από τους πιο ερωτικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις του, παραδέχτηκε πως έχει υπάρξει άπιστος, αναφέρθηκε στη ζήλια, αλλά και στους λόγους για τους οποίους ο γάμος εξακολουθεί να τον φοβίζει.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ένα από τα πράγματα που θα ήθελε να έχει καταφέρει μέχρι τα 50 του χρόνια είναι να έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Ο Θοδωρής Φέρρης ξεκαθάρισε αρχικά πως είναι άνθρωπος των σχέσεων και πως δεν προσπαθεί να κρατά τις συντρόφους του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ερωτεύομαι, φυσικά, εννοείται και συνάπτω σχέσεις και υπάρχω και ζω και αναπνέω. Θα έλεγα ότι είμαι των σχέσεων. Εγώ με τις σχέσεις μου κυκλοφορώ κανονικά πάντως. Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να τις δουν. Να κάνω σέλφι;», είπε με χιούμορ στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή «Τετ α Τετ».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη ζήλια, παραδεχόμενος πως στα νεότερα χρόνια του ήταν πιο έντονη στις σχέσεις του, ενώ με το πέρασμα του χρόνου έχει καταφέρει να ωριμάσει.

«Στα πιο παλιά χρόνια έχω υπάρξει αρκετά ζηλιάρης. Ευτυχώς ωριμάζω. Είμαι, νομίζω, σε ένα νορμάλ πλαίσιο», ανέφερε.

Μάλιστα, όταν ο Τάσος Τρύφωνος τον ρώτησε αν έχει απατήσει ποτέ σύντροφό του, ο τραγουδιστής απάντησε χωρίς δισταγμό: «Φυσικά», διευκρινίζοντας πως αναφέρεται κυρίως στα νεανικά του χρόνια.

Όσο για τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει μια οριστική απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό θα σου το απαντήσω σε 30 χρόνια. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο μεγάλος έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι έχω ερωτευτεί. Τώρα, θα δείξει».

Ο γάμος που τον φοβίζει και η επιθυμία να αποκτήσει οικογένεια

Στα 43 του χρόνια, ο Θοδωρής Φέρρης αποκάλυψε πως μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κοντά στον γάμο. Όπως εξήγησε, οι αυστηρές δεσμεύσεις και οι ευθύνες που συνοδεύουν μια τέτοια απόφαση είναι εκείνες που τον κάνουν να διστάζει.

«Με φοβίζουν γενικά αυτά τα πλαίσια τα αυστηρά. Γάμοι, γενικά οι ευθύνες, αυτά με φοβίζουν», εξομολογήθηκε.

Ωστόσο, η προοπτική να γίνει πατέρας είναι κάτι που φαίνεται να επιθυμεί ιδιαίτερα. Ο τραγουδιστής μίλησε για την εικόνα που έχει στο μυαλό του σχετικά με τον εαυτό του ως πατέρα, εκφράζοντας την ελπίδα να μπορέσει να σταθεί δίπλα στα παιδιά του με ωριμότητα και υπευθυνότητα.

«Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι καλός πατέρας. Ένας ολοκληρωμένος, ώριμος πατέρας. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι θα είμαι εκεί», ανέφερε.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή η οικογένεια να αποτελέσει προτεραιότητα στη ζωή του, ακόμη και πάνω από την επαγγελματική του πορεία.

Όταν ο Τάσος Τρύφωνος τον ρώτησε τι θα ήθελε να έχει αλλάξει στη ζωή του μέχρι να γίνει 50 ετών, ο Θοδωρής Φέρρης έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση: «Καταρχήν θα ήθελα να έχω κάνει οικογένεια».