Με λύματα πλημμύρισε ξανά τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος στον Άλιμο την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στο ύψος της οδού Κανάρη.

Ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, δημοσιοποίησε βίντεο από το σημείο και ανέφερε ότι για τις επανειλημμένες υπερχειλίσεις έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η κακοκαιρία «Άργος» επηρεάζει την Αττική.

Τι δείχνει το βίντεο από την Ποσειδώνος

Στα πλάνα φαίνονται υγρά να αναβλύζουν από ανοιχτό φρεάτιο και να απλώνονται στο οδόστρωμα, την ώρα που αυτοκίνητα εξακολουθούν να περνούν από τη λεωφόρο. Δίπλα στο φρεάτιο βρίσκεται βυτιοφόρο. Ο δήμαρχος αποδίδει τα υγρά σε υπερχείλιση του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και αναφέρει ότι το καπάκι άνοιξε αφού το όχημα έκανε όπισθεν. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν προς διευκρίνιση.

Ο κ. Κονδύλης υποστήριξε ότι πρόκειται για λύματα που κανονικά κατευθύνονται προς την Ψυττάλεια και εξέφρασε ανησυχία ότι, αφού βγήκαν στο οδόστρωμα, μπορεί να καταλήξουν στη θάλασσα. Έθεσε επίσης ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε στην ίδια ανάρτηση, ο δήμος έχει ήδη καταθέσει στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και σχηματίζεται δικογραφία για το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.

Προβλήματα στην παραλιακή λόγω της κακοκαιρίας «Άργος»

Στον Άλιμο καταγράφηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων. Νωρίτερα, λίγο πριν από τις 04:00, στη Βούλα είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Ιωάννη Μεταξά. Η κυκλοφορία στη Βούλα αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα. Η Αττική βρίσκεται σε Red Code την Κυριακή, με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.