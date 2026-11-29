Στα λευκά ντύθηκε από το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος στην Πέλλα, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» έφερε χιονοπτώσεις στην ορεινή περιοχή, δημιουργώντας ένα άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό.

Οι αναγνώστες του Star.gr, Αλέξης και Ράνια, έστειλαν αποκλειστικές φωτογραφίες από το πανέμορφο ορεινό χωριό, αποτυπώνοντας το λευκό τοπίο που έχει δημιουργηθεί. Τα σπίτια, οι δρόμοι, οι αυλές και τα δέντρα έχουν καλυφθεί από χιόνι, με το χωριό να θυμίζει καρτ ποστάλ.



Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 0 έως -4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί προβλήματα στην περιοχή.

Οι κάτοικοι απολαμβάνουν το χειμωνιάτικο σκηνικό, βρίσκοντας την ευκαιρία να χαλαρώσουν με έναν ζεστό καφέ ή μια σοκολάτα δίπλα στο τζάκι, απολαμβάνοντας τη θέα του χιονισμένου χωριού.

Χιονοπτώσεις σημειώνονται και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν, καθώς η κακοκαιρία επηρεάζει την ορεινή ζώνη. Το φρέσκο χιόνι έχει δημιουργήσει προσδοκίες στους λάτρεις των χειμερινών σπορ, που περιμένουν με ανυπομονησία να φορέσουν τα χιονοπέδιλά τους και να απολαύσουν τις πρώτες καταβάσεις στις χιονισμένες πλαγιές.

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, ένας από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, φόρεσε για ακόμη μία φορά τα λευκά του, προσφέροντας εικόνες που φέρνουν στο προσκήνιο την ομορφιά του χειμώνα.